ING Bankası Rusya Varlıklarını Satıyor

Ekonomi

Hollanda merkezli ING bankası, Rusya'daki varlıklarını yaklaşık 700 milyon avro zararla satacağını bildirdi.

ING'den yapılan yazılı açıklamada, bankanın Rusya'daki varlıklarının satışına ilişkin anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Varlıkların Rusya merkezli Global Development JSC adlı şirkete satılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, anlaşma neticesinde bankanın yaklaşık 700 milyon avro zarar etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın Şubat 2022'den bu yana Rusya'da yeni iş veya bir şirketle çalışma yapmadığı ve ülkedeki operasyonlarını önemli oranda azalttığı belirtildi. Rusya'da çok sayıda Batılı şirket, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle ülkedeki faaliyetlerini azaltmış veya sonlandırmıştı.