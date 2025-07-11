ING Genç Yeteneklere Kariyer Fırsatı Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

ING Genç Yeteneklere Kariyer Fırsatı Sunuyor

ING Genç Yeteneklere Kariyer Fırsatı Sunuyor
11.07.2025 11:32
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ING, 70'ten fazla genci uluslararası yetenek programına dahil ederek kariyer gelişimlerine destek oluyor.

ING, 30 yılı aşkın süredir 14 ülkede yürüttüğü Uluslararası Yetenek Programı'na başvuran 11 binden fazla aday arasından seçilen 70'ten fazla genç yeteneğe, geleceği şekillendirecek liderler arasında yer almak için adım atma fırsatı sundu. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan genç yetenekler uluslararası eğitimler, sertifikalar ve yerel ile global rotasyonları içeren iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

ING, 30 yılı aşkın süredir 14 ülkede yürüttüğü Uluslararası Yetenek Programı (ITP) ile genç yeteneklere kariyer yolculuklarına cesaretle başlamaları ve geleceğin liderleri arasında yer almaları için zemin hazırlıyor. Bu yıl Uluslararası Yetenek Programı'na 11 binden fazla genç başvurdu. Online değerlendirme sürecini başarıyla geçen 70'ten fazla yetenek, Practica Kampı'na katılarak kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı. ING Türkiye Genel Müdürlüğünde düzenlenen Practica Kampı'na katılan gençler, banka kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı iş alanlarından yöneticilerle buluşarak kariyerlerine yön verecek yeni perspektifler kazandı. Kamptaki değerlendirme adımlarını başarıyla tamamlayan gençler ise bankanın geleceğini şekillendiren yetenekler arasında yerlerini alacak. Genç yetenekler uluslararası eğitimler, sertifikalar ve yerel ile global rotasyonları içeren iki yıllık programa dahil olarak kariyerlerine devam edecek.

"Gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz"

Practica Kampı ile ilgili görüşlerini aktaran ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, "Uluslararası yetenek programımız ile merakla keşfeden ve cesaretle ilerleyen gençlerin kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapmalarına ve gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Dijitali merkeze alan kurum kültürümüzle, yenilikçi insan kaynakları yaklaşımımızla ve 'Önce kendin olursun, sonra ING'li' anlayışıyla, her gencin liderlik yolculuğunu cesaretle şekillendirebileceği bir çalışma ortam oluşturmayı önceliklendiriyoruz. Bu yolculukta onlara ilham vermeyi ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatını sunmayı amaçlıyoruz. Bu yaklaşımı yansıtan Practica Kampı da bu sene 70'ten fazla genç yetenek ile gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ING Genç Yeteneklere Kariyer Fırsatı Sunuyor - Son Dakika

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