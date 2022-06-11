Gemide çoğunluğu İngiliz 525 yolcu ile 533 personel bulunduğu bildirildi. Öğleden önce bulutlu ve zaman zaman kuvvetli rüzgarın etkili olduğu ilçede gemiden inen turistler, sahil bandında ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › İngiliz bayraklı yolcu gemisi 'Spirit of Adventure' Bodrum'a demir attı - Son Dakika

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