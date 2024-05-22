İngiltere'de Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,3'e Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,3'e Geriledi

İngiltere\'de Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,3\'e Geriledi

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ülkede enflasyon mart ayındaki yüzde 3,1 seviyesinden nisanda yüzde 2,3'e geriledi. Enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle enflasyonun beklentilerin altında kalması beklenirken, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüş enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı sağlarken, çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,9 olarak ölçüldü. Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 oldu.

22.05.2024 09:25
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İngiltere'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon marttaki yüzde 3,1 seviyesinden nisanda yüzde 2,3'e geriledi.

Piyasa beklentisi, enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle enflasyonun yüzde 2,1'e ineceği yönündeydi.

Ülkede tüketici fiyatları nisanda aylık bazda ise yüzde 0,3 yükseldi.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüş, enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı sunarken, enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,9 oldu.

Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 4,2 olarak ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu martta yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrik ve gaz fiyatlarının enflasyonda düşürücü etki yaptığını belirterek, tütün ve gıda fiyatlarının da yıllık bazda gerilediği ancak bunun akaryakıt fiyatlarındaki hafif yükselişle dengelendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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