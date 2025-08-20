İngiltere'de Enflasyon Yüzde 3,8'e Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

İngiltere'de Enflasyon Yüzde 3,8'e Yükseldi

20.08.2025 09:58
İngiltere'de temmuzda yıllık enflasyon %3,8 ile 2024'ten sonra en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,7 olacağı yönündeydi. Böylece, yıllık enflasyon temmuzda, Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon bu dönemde yüzde 4 ölçülmüştü.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da temmuzda yıllık bazda yüzde 3,8 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,7'nin üzerinde seyretti. Çekirdek enflasyon haziranda da yüzde 3,7 olmuştu.

İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yüzde 5'e yükseldi. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 4,7 ölçülmüştü.

Ülkede tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun temmuzda geçen yılın başından beri görülen en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, bu artışın okulların tatil döneminde uçak biletlerindeki hızlı yükselişten kaynaklandığını ifade etti.

Fitzner temmuzda akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının da artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

