Üye Girişi
İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde - Son Dakika

İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

08.11.2021 17:25
İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde

İngiltere'de geçen ay tüketici güveni, marttan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiltere'de geçen ay tüketici güveni, marttan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İngiliz anket şirketi YouGov ve İş ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan ankete göre, ülkede tüketici güveni, ekimde 1,3 puan azalarak 109,2 seviyesine geriledi.

Anket sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, tüketici güveninin salgın kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde ilk adımların atıldığı mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Aynı şirketler tarafından yapılan bir başka ankete göre de ülkede hanehalkının finansman görünümü geçen ay 9,7 puan gerileyerek 81,1 ile şu ana kadarki 3'üncü en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

"Tüketiciler arasında karamsarlık hakim"

YouGov İtibar Araştırmaları Başkanı Darren Yaxley, anket verilerine ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de son dönemde genel olarak tüketiciler arasında bir karamsarlık havasının hakim olduğunu belirterek, "Ekim ayı endeksi, Britanyalıların kişisel mali durumlarına yönelik endişelerinden kaynaklanan tüketici güveninin aşağı yönlü bir yörüngede olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'de son dönemde ekonomi üzerindeki etkisini giderek artıran tedarik sorunlarının da tüketici güveninin azalmasına neden olan unsurlar arasında yer aldığını aktaran Yaxley, "Bu veriler, son birkaç aydır artan faturalar ve fiyatlar ile birlikte yaşanan yakıt ve gıda kıtlığının Britanyalıların gelecek için endişelenmesine neden olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi, England, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:19 Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik 17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek 16:51 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı 16:21 Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi 15:51 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
17:20 Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı
17:12 Sarı-lacivertli takımda kriz önlenemiyor! Mesut ve Pereira arasında gerginlik
16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı
16:50 Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek
16:38 Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı
16:35 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti
16:33 Keçi sürüsünün arasına dalan otomobil, 28 hayvanı telef etti
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi Annesi ve kız kardeşini silahla rehin aldı! Kendisini eve kapatan şahıs güç bela ikna edildi         
17:17
Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı         
16:51
Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı Şampiyonluk oranlarındaki değişim kadar liste de şaşırttı         
16:38
Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı Hayvan sahibi, yeni doğan çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıyı görünce yetkilileri aradı         
16:31
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 17:29:39. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de tüketici güveni marttan beri en düşük seviyesinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement