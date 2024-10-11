Ekonomi

Schneider Electric'in düzenlediği Innovation Summit İstanbul 2024, sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital çözümler, yenilikçi otomasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji entegrasyonu sunarak karbon emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliğini artırma yolunda önemli ilerlemeler kaydeden Schneider Electric, Innovation Summit İstanbul 2024 ile bu dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dijital dönüşümü hızlandırmak ve inovasyonla güçlü bir etki yaratmak hedefiyle düzenlenen zirvede iki günde 40'tan fazla oturum gerçekleştirildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen zirveye 2 bin 500'den fazla sektör profesyoneli, akademisyen, STK ve öğrenci katılım gösterdi.

Schneider Electric'in hazırladığı 1500 metrekare büyüklükteki inovasyon alanını ziyaret eden katılımcılar, enerji ve otomasyonun geleceğini şekillendiren 100'e yakın ürün standı ve 30'dan fazla yazılım sistemi ile yenilikçi teknoloji ve çözümleri deneyimlediler.

Zirveye Schneider Electric global liderlerinden, Uluslararası Operasyonlar Bölge Başkanı Manish Pant, Endüstriyel Otomasyon Global Başkan Yardımcısı Barbara Frei, Enerji Yönetimi Global Başkan Yardımcısı Olivier Blum, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Walid Shta katıldı.

Açıklamada açılış konuşmasına yer verilen Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, Fransa, Vietnam ve Kolombiya'nın ardından zirveyi Türkiye'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yamangil, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği merkezlerine aldıkları bu organizasyonda, tüm dünyada bu konuda sektörün öncülerini, fikir liderlerini bir araya getirdiklerini vurguladı.

Amaçlarının, yenilik ile sürdürülebilirlik ve verimlilik arasında güçlü köprüler kurmak ve geleceği şekillendiren gelişmeleri ve teknolojileri tüm paydaşlarıylala paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak ve geliştirmek olduğuna dikkati çeken Yamangil, "İnanıyorum ki bu organizasyon önümüzdeki inovasyon ve dijitalleşme yolculuğunda, bizlerin ve ülkemizin bir adım önde olmasına çok önemli katkılarda bulunacak. Schneider'in amacı herkesin enerji ve kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olmak, süreçleri ve sürdürülebilirliği ilişkilendirerek tüm dünya için bir etki yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Yamangil, sürdürülebilirlik ve verimlilikte dijital iş ortağı olma misyonuyla hareket ettiklerini ifade ederek, "Schneider Electric olarak elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarındaki uzmanlığımızı akıllı endüstrilere, dayanıklı altyapılara, geleceğin veri merkezlerine, akıllı binalara ve yapılara taşıyan küresel bir endüstriyel teknoloji lideriyiz. Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın daha az kaynak tüketerek, daha fazla üretmelerini sağlamak için ürün ve çözümlerimizle hizmet veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Schneider Electric'in Time dergisi ve Statista tarafından hazırlanan "2024'ün Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri" listesinde birinci sırada yer aldığının altını çizen Yamangil, şirketlere sürdürülebilirlik yolculuklarında destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yamangil, şirket olarak bu noktada önemli hedefler belirlediklerini vurgulayarak, "Hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Schneider Electric, 2025'e kadar operasyonlarında karbon nötr, 2030'a kadar net sıfır ve 2040'a kadar uçtan uca karbon nötr olmayı hedefliyor." açıklamalarında bulundu.