İnsan yaralanmasına ve ölümüne neden olan yaban hayvanlarıyla mücadele edilecek

Koruma altında olan yaban hayvanlarından "insan yaralanmasına ve ölümüne neden olanlar" zararlı kabul edilerek, mücadele kapsamına alındı.

Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, koruma altında olan yaban hayvanlarından "insan yaralanmasına ve ölümüne neden olanlar" da zararlı kabul edilerek bunlarla mücadele edilecek.

İnsan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan zararlı ayı ve kurt gibi yaban hayvanları, her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde men edilen avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılabilecek, ardından ilgili prosedür tamamlanacak.

Öte yandan av köpekleri, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında kimliklendirilerek kayıt altına alınacak. Av köpeklerinin ölmesi veya kaybolması durumunda sahibi, durumu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirecek.