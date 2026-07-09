Intercity Halka Arzla Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor

Operasyonel araç kiralama ve filo yönetimi sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Intercity, gerçekleştirdiği başarılı halka arz sürecinin ardından büyük bir yatırım hamlesine hazırlanıyor.

Şirket, 700 binin üzerinde yatırımcının katılımıyla tamamlanan halka arzdan elde edilen gelirin tamamını yeni araç alımına ve sermaye yatırımına yönlendirerek, bu yıl filosuna 6 binin üzerinde yeni araç katmayı hedefliyor.

Ekim Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı gong töreninin ardından, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ak, Intercity'nin, 1992'de kurulan ve 34 yıldır aynı işi yapan, sektörü Türkiye'ye getiren, geliştiren ve bu alanda ülkenin önde gelen oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Sektörde standart hale gelmiş hizmetlerin tamamını Türkiye'de ilk uygulayan şirketin Intercity olduğuna dikkati çeken Ak, "Müşterimiz arabayı bizden kiraladıktan sonra araçla alakalı hiçbir şeyle uğraşmaz. Aracın her türlü ihtiyacını biz sağlıyoruz. Arıza, kaza veya yolda kalma durumlarında, Türkiye'nin neresinde olursa olsun 2 saat içinde kendilerine geçici bir ikame araç veriyoruz." dedi.

Vural Ak, uzun yıllar filo kiralamada açık ara birinci olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, 2002'de Alman, Hollandalı yabancı bankaların ve Dünya Bankası'nın, şirkete ortak olduğunu ve şirketin büyümesini çok ciddi oranda artırdıklarını anlattı.

Japonya'nın en büyük grubu olan Mitsubishi Grubu'nun da 2008'de şirkete ortak olduğunu ifade eden Ak, "Onlarla da 12 sene beraber yürüdük. 2018'den bu yana yüzde 100 yerli sermaye olarak yolumuza devam etmekteyiz. Hizmet kalitesi ve çeşitlilik açısından pazarın lider şirketlerinden biriyiz." diye konuştu.

Halka arzdan sağlanan kaynak yatırımlara aktarılacak

Vural Ak, 700 binin üzerinde yatırımcının hisselerini satın aldığı halka arz sürecine de değinerek, buradan elde ettikleri gelirin tamamını yeni araç alımında kullanacaklarını dile getirdi.

Halka arzın tamamen şirketin büyümesine ve karlılığının artırılmasına yönelik bir kaynak olarak planlandığının altını çizen Ak, "Bu sene alacağımız araçlar aşağı yukarı 6 bin arabayı geçecek. Bunu güncel rakamlarla çarparsanız bir araba yaklaşık 2,5 milyon lira civarında değerlense oldukça ciddi bir tutar ortaya çıkıyor. Bu tutarın yarısını iç finansman kullanmadan, yani halka arzdan gelen kaynakla karşılayacağız. Bu da şirketin karlılığını çok artıracak." ifadelerini kullandı.

Bulundukları sektörün finansal denetim ve düzenleme çerçevesine kavuşması ihtiyacına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Vural Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün gongumuzu çaldık ve artık halka açık bir şirketiz. Bu vesileyle araç kiralama sektörünün finansal bir denetim ve düzenleme çerçevesine kavuşması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bunu uzun süredir dile getiriyorum. Dışarıdan bakıldığında biz sadece bir 'araç kiralama şirketiyiz' gibi görünüyor. Ancak işin mutfağını bilenler iyi bilir ki bizim işimiz aslında dört tekerlek üzerinde finans yönetimidir. Yüz binlerce aracı bilançosunda taşıyan, birkaç milyar dolarlık iş hacmine sahip büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bu iş, doğası gereği kaldıraçla çalışır. Dünyada bu ölçekteki kiralama şirketleri finansal otoritelerin çatısı altında faaliyet gösterir.

Türkiye'de finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri BDDK denetimine tabidir ancak bizim sektörümüz henüz bu kapsama dahil değil. Sektörümüz artık büyüdü, olgunlaştı ve ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor. Ulaştığımız bu büyüklüğün doğal karşılığı, ona uygun bir denetim çerçevesidir. Araç kiralama sektörünün de bu çatının altına girmesi durumunda, denetim bir referans olacak, sektör finans dünyasının gözünde daha fazla itibar kazanacak, büyüyerek yatırımcısına ve müşterisine çok daha fazla güven verecektir. Bu düzenlemenin hem sektörümüze güç hem de ülke ekonomisine güven katacağına inanıyorum."