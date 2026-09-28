İran'ın ABD ile müzakere yok açıklaması Brent petrolünü 100,84 dolara taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın ABD ile müzakere yok açıklaması Brent petrolünü 100,84 dolara taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın ABD ile müzakere planı olmadığı açıklaması sonrası Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 3,5 artışla 100,84 dolara yükseldi. Bu, ABD-İran anlaşma beklentilerini zayıflatıp Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı belirsizliğini sürdürdü.

Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını açıklamasının ardından yüzde 3'ten fazla artarak 100 doların üzerine çıktı.

Cuma günü 99,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 artarak 100,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 95,65 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette, İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen Washington ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını bildirmesi etkili oldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin önceden planlanan görüşmelerini tamamlamasının ardından yarın ülkesine döneceği bildirildi.

Haberde, İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı, ayrıca Katar'ın arabuluculuğunda Washington'a iletilen şartlara henüz yanıt verilmediği ve Tahran'ın bu yanıtı beklediği kaydedildi.

İran heyeti, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Washington'a Katar'ın arabuluculuğunda 7 şart sunmuştu. Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.

"Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanan Trump, ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.

Erakçi ise ABD'ye sundukları 7 maddelik anlaşma planının "çok makul" olduğunu belirterek, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Taraflardan gelen açıklamalar, ABD ile İran arasında kısa vadede anlaşmaya varılacağına yönelik beklentileri zayıflatırken, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışına ilişkin belirsizliğin sürmesine yol açarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Öte yandan, piyasalar, OPEC+ grubunda yer alan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 4 Ekim'de yapacağı toplantıya odaklandı.

Söz konusu ülkeler, 6 Eylül'deki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini eylül seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıEkonomiFinansİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Damadı firari durumda Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındı Şimdi bakımevinde Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındı! Şimdi bakımevinde
Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi Frikik veren ünlü şarkıcı flaşlar patlayınca ne yapacağını şasirdi!
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
13:00
A Milli Takım’da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
A Milli Takım'da İtalya maçı öncesi 7 isim kadro dışı
12:49
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
12:20
KKTC’de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
KKTC'de batan geminin bin metre uzağında yapılan taramada 2 naaşa ulaşıldı
11:11
Burkina Faso lideri Traor: Casuslara idam cezası uygulanacak
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak
11:07
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 13:25:36. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın ABD ile müzakere yok açıklaması Brent petrolünü 100,84 dolara taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei