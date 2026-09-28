İran'ın ABD ile müzakere yok açıklaması Brent petrolünü 100,84 dolara taşıdı

Brent petrolün varil fiyatı, İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını açıklamasının ardından yüzde 3'ten fazla artarak 100 doların üzerine çıktı.

Cuma günü 99,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 97,44 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,5 artarak 100,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 95,65 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette, İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen Washington ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını bildirmesi etkili oldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin önceden planlanan görüşmelerini tamamlamasının ardından yarın ülkesine döneceği bildirildi.

Haberde, İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı, ayrıca Katar'ın arabuluculuğunda Washington'a iletilen şartlara henüz yanıt verilmediği ve Tahran'ın bu yanıtı beklediği kaydedildi.

İran heyeti, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik Washington'a Katar'ın arabuluculuğunda 7 şart sunmuştu. Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu şartları kabul etmediklerini açıklamıştı.

"Hürmüz'ü bir an önce açmak için anlaşma yapmak istiyorlar, çünkü çok fena yeniliyorlar." ifadesini kullanan Trump, ABD'li müzakerecilerin bu hafta İran ile daha fazla görüşme yapmasını beklediğini söylemişti.

Erakçi ise ABD'ye sundukları 7 maddelik anlaşma planının "çok makul" olduğunu belirterek, "Eğer sebepsiz yere reddederlerse, bu onların hatası olur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Taraflardan gelen açıklamalar, ABD ile İran arasında kısa vadede anlaşmaya varılacağına yönelik beklentileri zayıflatırken, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışına ilişkin belirsizliğin sürmesine yol açarak petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Öte yandan, piyasalar, OPEC+ grubunda yer alan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 4 Ekim'de yapacağı toplantıya odaklandı.

Söz konusu ülkeler, 6 Eylül'deki toplantıda ekim ayı üretim hedeflerini eylül seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.