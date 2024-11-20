İş Bankası'ndan 1 milyar dolarlık sürdürülebilir kredi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Bankası'ndan 1 milyar dolarlık sürdürülebilir kredi

İş Bankası\'ndan 1 milyar dolarlık sürdürülebilir kredi

İş Bankası, 494,9 milyon euro ve 584,5 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sendikasyon kredisi imzaladı.

20.11.2024 12:50
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Türkiye İş Bankası, 494,9 milyon euro ve 584,5 milyon dolar tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

Türkiye İş Bankası, 494,9 milyon euro ve 584,5 milyon dolar tutarında 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladığını duyurdu. Kredi anlaşmasında Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.

İş Bankası'nın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 23 ülkeden 48 banka katılım gösterdi. Söz konusu işlemde 10 yeni banka da yer alıyor.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti euro diliminde Euribor + %1,50, dolar diliminde ise SOFR + %1,75 oldu.

"Sağladığımız kaynakla ekonomide sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamasında, sürdürülebilirlik temelli kaynak teminini bankanın stratejik hedeflerinin bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Sağladığımız bu kaynak ile ekonomide sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. 1,1 milyar ABD Doları tutarındaki bu kaynakla geçtiğimiz yılın aynı döneminde sağladığımız krediyi yüzde 124 oranında yenilemiş olduk. Bu krediyle birlikte Bankamızın 2024 yılında yurtdışından sağladığı toplam dış kaynak hacmi 5 milyar doları aştı. Bu türden kaynaklar, ülkemize ve 100. yılını kutlayan İş Bankası'na duyulan güvenin somut göstergesi ve aynı zamanda Bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli araçlar. İkinci yüzyılımızda da ekonomik gelişime sunduğumuz desteği sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası'ndan 1 milyar dolarlık sürdürülebilir kredi - Son Dakika

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