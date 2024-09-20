İş Bankası\'ndan 9 Girişimci Mezun Oldu

Ekonomi

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçiliğinde 7 yıldır yürütülen girişimcilik programlarının yeni döneminde eğitimlerini tamamlayan 9 girişimci mezun oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Workup Girişimcilik Programı'nın 12. döneminden 6 girişimci, Workup Agri'nin 3. döneminden de 3 girişimci eğitimini tamamladı.

Mezuniyet kapsamında düzenlenen İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleriyle hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticilerinin yanı sıra İş Bankası ve iştiraklerinin yöneticileri katıldı.

Girişim hızlandırma programları, yatırım fonları, girişimcilik şubeleri, TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olma ve İş Kule Workup Alanı ile girişimcilik ekosistemine ve girişimlere 360 derece destek sunuyor.

Girişimcilik şubeleri üzerinden ücretsiz bulut kullanım hakkını sunan ve kredi kartını startuplarla buluşturan banka, İşCep kullanıcısı startuplara özel geliştirdiği "Startup Mode" ile mobil bankacılık uygulamasında girişimcilere özelleştirilmiş arayüz de sunmaya başladı.

Bireylerin enerji tüketimlerini daha çevreci hale getirmelerine yönelik çözümler sunan Greenzy ile yapılan işbirliğiyle "karbon nötr" olarak gerçekleştirilen etkinlikte, sarf edilen enerji, kullanılan malzemeler ve katılımcıların ulaşım ve cep telefonu kullanımı uçtan uca hesaplanarak karbon salımı nötrlendi.

Demo Day'de aynı zamanda işbirliği kapsamında hayata geçirilen, elektronik cihaz kullanımı kaynaklı enerji tüketimlerinin nötrlendiği yeni uygulama İşCep kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Workup ve Workup çatısı altındaki programlar kapsamında girişimlerin gelişim süreci yakından takip ediliyor.

Girişimlerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş destek sunulurken, uygun yatırımcı stratejilerinin belirlenmesine yardım ediliyor.

Programlara seçilen girişimciler, İş Kule Workup alanında çalışma fırsatı, bulut kredileri, teknolojik destek paketleri gibi pek çok imkana sahip oluyor.

Bugüne kadar 17 bine yakın başvuru alan programa kabul edilen girişim sayısı 189'a, mezun sayısı 141'e ulaştı. Workup mezunu girişimlerin 66'sı, farklı yatırımcılardan yaklaşık 35 milyon doları fon sağladı.

"Ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma hikayesi de yazıyor olacağız"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce bir girişim olarak kurulduğunu hatırlatarak, ikinci yüzyılın ilk etkinliğinin girişimcilik üzerine olmasını son derece anlamlı ve kıymetli bulduğunu vurguladı.

Girişimcilik dünyasına verdiklerin desteğin iş yapış felsefelerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Aran, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önemli bir bileşeni olarak gördükleri girişim programlarını çok önemsediklerinin altını çizdi.

Aran, dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, toplam faktör verimliliği artışında ve ekonomik kalkınmada anahtarın girişimcilerin elinde olduğuna işaret ederek girişimcilerle güç birliği yaptıklarını aktardı.

Mezun olanlarla yürüttükleri girişimcilik programında toplam 141 mezuna ulaştıkları bilgisini paylaşan Aran, mezun girişimlerin yüzde 50'siyle iş birliği yaptıklarını, etkinliğin karbon nötr olmasını sağlayan Greenzy işbirliğinin de bunun bir örneği olduğunu belirtti.

Aran, girişimcilik alanında üniversitelerle yapılan işbirlikleriyle bilimin sektörlere, iş hayatına uygulanmasında girişimcilerin bir katalizör görevi göreceğine dikkati çekerek, "Ülkemizde bu sayede girişimlerin ürünlerini kullanan geleneksel iş kollarında yaratılacak olan verimlilik artışıyla beraber bir ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma hikayesi de yazıyor olacağız." açıklamasını yaptı.

Amaçlarının standart bir ekonomik büyüme olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitliğini de kadınların güçlenmesini de gelir dağılımı eşitliğini de içerisinde barındıran hem ekonomik hem sosyal kalkınma olduğunu vurgulayan Aran, "Girişimlerimizi sadece sanayiyle, toplam faktör verimliği artışıyla değil, sosyal etki girişimciliğiyle beraber bir arada değerlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.