İş dünyası temsilcileri, Bakan Bolat'a destek vererek iddialara karşı çıktı - Son Dakika
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İş dünyası temsilcileri, Bakan Bolat'a destek vererek iddialara karşı çıktı

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İş dünyası temsilcileri, hakkında ortaya atılan iddialara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve ASKON Başkanı Orhan Aydın, Bolat'ın dürüstlüğüne vurgu yaptı.

İş dünyası temsilcileri, hakkında ortaya atılan iddialara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a destek verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, yıllardır tanıdığım dürüst, adaletli ve mütevazı bir insandır. Terazisi hassastır." ifadesini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Bolat'ın, uzun yıllardır iş dünyasının gelişmesi, ihracatın artırılması ve ülkenin uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi için çalıştığı, ilkelerine bağlılığı ve hassasiyetleri konusundaki titizliğiyle tanındığını belirterek, "Bugünlerde yaşanan süreçte, kendisinin yaptığı açıklamaların ve verdiği bilgilerin kamuoyunca dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dürüst ve doğruluğuna şahidim ve kefilim"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanı Bolat'ı 1990'lı yıllardan bu yana tanıdığını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kendisinin ahlakına, harama el uzatmayan hassasiyetine, alın teri ile sulanmayan hiçbir kazanca meyletmediğine, dürüst ve doğruluğuna şahidim ve kefilim. Fon kriziyle oluşan puslu havada ülkemizin Ömer Bolat gibi bir değerini karalamaya gayretler edenleri esefle kınıyorum."

"Hukukun üstünlüğü, hakkaniyet hepimiz için vazgeçilmezdir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da paylaşımında, Ticaret Bakanı Bolat'ın kamuoyuyla paylaştığı açıklamayı son derece önemli ve kıymetli bulduğunu bildirdi.

Bolat'ın ortaya koyduğu net ve kararlı duruşu güçlü biçimde desteklediğini belirten Aydın, "Sayın Bakanın yalnızca Bakanlık döneminde değil, uzun yıllara sari dostlukları, iş dünyamıza sunduğu hizmetleri, sahip olduğu değerlere bağlılığı, dürüstlüğü, samimiyeti ve müstesna şahsiyetiyle camiamızda kazandığı saygınlık hepimizin malumudur." ifadesini kullandı.

Aydın, hiç kimsenin, somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialarla, ömrünü ülkesine, milletine ve inandığı değerlere hizmete adamış insanların itibarını hedef almaya hakkı olmadığını vurguladı.

Bolat'ın şahsiyetine, itibarına ve yıllar içinde ortaya koyduğu emeğe yönelik mesnetsiz ithamları asla kabul etmediklerinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğü, hakkaniyet hepimiz için vazgeçilmezdir. İddiaların değil, hakikatin, algıların değil, hukukun esas alınması gerektiğine inanıyoruz. Kıymetli Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu, ortaya koyduğu haklı ve kararlı duruşu sonuna kadar desteklediğimizi özellikle ifade etmek isterim. Ülkesine ve milletine hizmet yolunda gösterdiği gayretin ve ortaya koyduğu başarıların, mesnetsiz iddialarla gölgelenmesine asla müsaade etmeyiz."

Kaynak: AA
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