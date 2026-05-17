İş Hukuku Sempozyumu Sapanca'da Gerçekleşti

17.05.2026 14:23
TİSK ve Türkiye Adalet Akademisi, iş hukuku üzerine sempozyum düzenledi. Katılımcılar değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" düzenlendi.

TİSK'in açıklamasına göre, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Yargıtay ve bölge adliye mahkemelerinin iş hukukuna bakan dairelerinin başkan ve üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları, akademisyenler ve sosyal taraflar katıldı.

Programın açılışında konuşan TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, TİSK'in tüm paydaşlarla ortak çözüm üretmeye açık olduğunu belirtti.

Seyok, çalışma hayatında hukukun etkin işlemesinin, toplumsal barışın ve ekonomik istikrarın en temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuki güvenlik, sadece taraflardan birinin değil, hepimizin ortak ihtiyacıdır. Çalışma hayatı çok hızlı değişirken, Türkiye'nin rekabet gücünü koruyabilmesi için çalışma hayatını düzenleyen yapının da bu dönüşüme uyum sağlaması bir zorunluluktur. TİSK olarak sosyal diyaloğun gücüne inanıyor, çalışma hayatının tüm taraflarının ortak akılla bir araya gelmesini son derece değerli buluyoruz."

15 Mayıs'ta başlayıp, bugün sona eren sempozyumda, Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku alanındaki 2025 yılı kararları, kamu, işçi ve işveren bakış açısıyla değerlendirildi.

Ayrıca, iş sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, toplu iş ilişkileri ile iş yargısına ilişkin usul sorunları da toplantıda ele alındı.

Kaynak: AA

