İŞKUR'dan İş Arayanlara Fırsat

20.05.2026 11:14
Kayseri'de İŞKUR'un etkinliğiyle 1500 iş arayan, 80 özel sektör temsilcisiyle buluştu.

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstihdam Buluşmaları kapsamında iş arayan bin 500 kişi, özel sektörün 80 temsilcisi ile bir araya gelerek iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İstihdam Buluşmaları programı kapsamında iş arayan vatandaşların yanı sıra hem üniversitelerden hem de liselerden gelen öğrenciler de açılan stantları gezerek bilgi edindi. Programla ilgili bilgiler veren İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olduğumuz için çalışma hayatına dair bütün iş ve işlemleri yürütüyoruz. Fakat asıl görevimiz, iş arayanla iş vereni buluşturmak, tıpkı bugün burada yapacağımız etkinlik gibi. Biz iş verenin eleman ihtiyacını karşılamak, ayrıca iş arayanın da yaşına, mesleğine, cinsiyetine, niteliklerine uygun olarak onlara iş bulmakla görevli bir kurumuz. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi ve Avrupa Birliği Uluslararası Göç Örgütü işbirliğinde bugün burada bir fuar gerçekleştiriyoruz. Amacımız iş arayanlara istedikleri işi bulmak, iş verenlerin de nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak. Burada yaklaşık 80 tane özel sektör iş yerlerimiz var. Bütün sektörler var. Hizmet sektörü, üretim, sanayi, sağlık, eğitim. 20 tane de kamu kurumumuz var, onlar da stant açtılar. Ayrıca öğrencilerimiz, hem üniversiteden, Kayseri Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi gibi üniversitelerden de öğrencilerimiz gelecek. Bunun yanı sıra meslek lisesi öğrencilerini de iş erbaplarıyla buluşturuyoruz. Çok değerli insan kaynakları müdürlerimiz var özel sektör firmalarımızdan. Üniversiteden hocalarımız var. Bugün ve yarın öğrencilerimize seminerler yapıp onları iş gücü piyasasına hazırlayıcı eğitimler verecekler" dedi.

Ayşe Ak, 80 firmanın bin 500 iş arayanla buluşacağını söyleyerek, "Geniş bir katılım bekliyoruz ama 80 firmamızın yaklaşık bin 500'e yakın eleman alım talebi var. Eğer gerekli ilgi görülür ve iş arayanlar da işsizler de gelirse yaklaşık bugün bin 500'e yakın kişi istihdam edilecek diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

