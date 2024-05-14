İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteğini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteğini Artırdı

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteğini Artırdı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü vatandaşlara sağladığı hibe desteklerini artırdı. Engelli vatandaşlara hibe destekleri 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlara hibe destekleri 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildi. Ayrıca korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteği 150 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. İŞKUR, bu desteklerle engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunu, işe ve işyerine uyumlarını sağlamayı ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarını desteklemeyi sürdürüyor. Başvurular 7 Haziran 2024'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

14.05.2024 16:26
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Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe desteklerini 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlara hibe desteklerini 110 bin liradan 300 bin liraya, korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin liradan 500 bin liraya yükseltti.

İŞKUR, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına destek vermeyi sürdürüyor. Muğla Çalışma ve İş Kurumu tarafından iş kurmak isteyen engelli, eski hükümlü ve korumalı işyerleri kuruluşuna 500 bin liraya kadar hibe sağlanacak. 2024-2 Dönemi Proje Başvuruları ise 16 Nisan'da e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı.

Engelli girişimciler için hazırlanan projelere 400 bin liralık kuruluş işlemleri desteği, işletme gideri desteği ve kuruluş desteği şeklinde hibe sağlanacak. Ayrıca eski hükümlülerin projeleri için 300 bin lira, korumalı işyerleri statü belgesi sahipleri için ise 500 bin lira destek sunulacak.

Başvurular 7 Haziran 2024'e kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Hizmet Merkezlerine elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuruda bulunacak engellilerin aranacak şartlar arasında İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları ve emekli olmamaları gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmaları da gerekiyor.

Eski hükümlülerin başvuru süreci Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, doğrudan İl Müdürlüğüne yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Eski hükümlülerin başvuru şartları arasında İŞKUR'a kayıtlı olmaları, 18 yaşını tamamlamış olmaları, emekli olmamaları ve belirli belgelere sahip olmaları gibi şartlar bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteğini Artırdı - Son Dakika

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