İŞKUR Muğla\'da İşe Yerleştirmede Yüzde 22 Artış

Ekonomi

İŞKUR Muğla İl Müdürlüğü tarafından 2024 yılının ilk on ayında 36 bin 553 kişi işe yerleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 22'lik artış kaydettiklerini belirten İŞKUR Muğla İl Müdürü Zahide Altınok, "2023 yılının Ekim ayı sonunda İŞKUR aracılığıyla 30 bin 28 kişi işe yerleştirilmiş olup, bu yıl geçen yıla göre, yüzde 22 artış sağlanarak işe yerleştirme sayısı 36 bin 553 kişi olarak gerçekleştirilmiştir" dedi.

İŞKUR Muğla Müdürü Zahide Altınok 2024 yılının Ocak - Ekim ayları arasındaki çalışmaları değerlendirdi. Muğla'da geçen yıla göre yüzde 22 artış sağlanarak 36 bin 553 kişinin İŞKUR aracılığıyla yerleştirildiğini aktaran Altınok; "İş ve meslek danışmanlarımız marifetiyle gerek elektronik ortamda gerek yüz yüze yapılan ziyaretlerle alınan açık işlere yönlendirmelerimiz sonucu 36 bin 553 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Özel sektörde kadın işe yerleştirme sayısı 2024 yılının ilk on ayında 12 bin 328 olarak gerçekleştirilirken özel sektörde genç işe yerleştirme sayısı ise 2024 yılının ilk on ayında 15 bin 432 olarak gerçekleştirilmiştir. Ocak - Ekim döneminde 28 bin 527 kişiyle bireysel görüşme yapılmış, 7 bin 225 kişiyle de üniversiteler ve eğitim kurumlarında bireysel iş arama becerileri, meslek danışmanlığı konularında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere personelimizden engelli koçlarımız, kurumumuza kayıtlı engelli danışanların 2 bin 185 kişisine bireysel danışmanlık hizmeti vermiştir. Yine bu dönemde 766 engelli İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiştir. Kadınlar, uzun süreli işsizler, engelliler ve eski hükümlülerden oluşan dezavantajlı grupların kamu kurumlarında kısa süreli istihdamını sağlayan Toplum Yararına Program ile 2 bin 719, İşgücü Uyum Programı ile 807 kişi işe yerleşmiştir ve programlar halen devam etmektedir" dedi. - MUĞLA