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İspanya merkezli BBVA 2021'de 4,65 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika

İspanya merkezli BBVA 2021'de 4,65 milyar avro kar açıkladı

03.02.2022 12:47
İspanya merkezli BBVA 2021'de 4,65 milyar avro kar açıkladı

Türkiye'de Garanti BBVA'nın en büyük hissedarı olan İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2021'de karını bir önceki yıla göre yüzde 256,55 artırarak 4 milyar 653 milyon avroya çıkardı.

Türkiye'de Garanti BBVA'nın en büyük hissedarı olan İspanya merkezli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 2021'de karını bir önceki yıla göre yüzde 256,55 artırarak 4 milyar 653 milyon avroya çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ayarlamaları geride bırakan BBVA, nakit temettü ve hisse geri alımı yoluyla hissedarlarını destekliyor.

BBVA, yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yılın en büyük nakit temettüsünün ödeneceğini belirtilerek, hisse geri alımı programının ikinci aşaması için 2 milyar avro kaynak aktarılacağını duyurdu.

Buna göre, nisan ayında hisse başına 0,23 avroluk yeni bir temettü ödemesinin kabul edildiği açıklanırken, daha önce ödenen 0,08 avroya eklendiğinde 0,31 avro ile son 10 yılın en yüksek nakit temettünün ödenmiş olacağı bilgisi paylaşıldı.

BBVA, 2020'de 1 milyar 305 milyon avro olan karını 2021'de yüzde 256,55 artırarak 4 milyar 653 milyon avroya çıkardı.

Banka, yüksek kar oranına rağmen dünya genelinde çalışan sayısını yüzde 10,3 azaltarak 110 bin 432'ye düşürürken, şube sayısı da yüzde 18,2 azalışla 6 bin 83'e geriledi.

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Garanti Bankası, İspanya, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya merkezli BBVA 2021'de 4,65 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İspanya merkezli BBVA 2021'de 4,65 milyar avro kar açıkladı - Son Dakika
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