İstanbul serbest piyasada dolar 40,6750 liradan, avro 47,1070 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,6730 liradan alınan dolar, 40,6750 liradan satılıyor. 47,1050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1070 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,6580, avronun satış fiyatı ise 47,0870 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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