İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

12.06.2026 09:09
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İstanbul serbest piyasada dolar 46,2550 lira, avro 53,5190 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,2550 liradan, avro 53,5190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,2530 liradan alınan dolar, 46,2550 liradan satılıyor. 53,5170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5190 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,1540 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3310 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alper Can Alper Can:
    bu paraların dalgalanmasına milyarlarca lira harcanıyor ya resmi kurda oynanıyor işte bunların hepsi vergilerimizden çıkıyor bari açık açık söylesinler ne diye gizli gizli yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Özbek Mahmut Özbek:
    yine mi dolar arttı valla bu her hafta oluyo artık buna alışmak lazım 0 0 Yanıtla
  • Özlem Emre Özlem Emre:
    kadınlar bu konuda biraz daha dikkatli olsa keşke çünkü doviz işlemleri erkeklerin işi ?? neyse güzel haber yine de erkekler başarılı olmuş ?? 0 0 Yanıtla
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