İstanbul serbest piyasada dolar 46,2550 liradan, avro 53,5190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,2530 liradan alınan dolar, 46,2550 liradan satılıyor. 53,5170 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5190 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,1540 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3310 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)