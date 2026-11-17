İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,4170, avro 55,5580 liradan güne başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4150 liradan alınırken 50,4170 liradan, avro ise 55,5560 liradan alınıp 55,5580 liradan satılıyor. Dolar ve avro güne bu satış fiyatlarıyla başladı; dün doların satış fiyatı 50,3930, avronun 55,5230 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4170 liradan, avro 55,5580 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4150 liradan alınan dolar, 50,4170 liradan satılıyor. 55,5560 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5580 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 50,3930 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5230 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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