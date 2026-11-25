İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,4530 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,6760 liradan alınırken 50,6780 liradan satılıyor; avro ise 55,4510 liradan alınıp 55,4530 liradan satılıyor. Dün doların satış fiyatı 50,6290 lira, avronun satış fiyatı 55,6120 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,6780 liradan, avro 55,4530 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,6760 liradan alınan dolar, 50,6780 liradan satılıyor. 55,4510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4530 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,6290 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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