İstanbul Enerji Forumu Gerçekleşti

Ekonomi

İstanbul Energy Forum, 10 ülkeden bakan düzeyinde katılımcıları, uluslararası kuruluşları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, akademisyenleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.???????

Enerji sektörünün temsilcileri, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği İstanbul Energy Forum'u AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, forumun en önemli vurgusunun bölgesel işbirliği, uzun vadeli yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü hedeflerine beraber yürümek olduğunu ifade ederek, "Bu hedeflerin ilgili devletlerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan bir forumda vurgulanması çok önemli çünkü bu, işbirliklerinin uzun vadeli ve çok ortaklı olarak devam edeceğini gösteriyor." dedi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, enerjinin tüm dünyada en önemli konu başlığı olduğunu vurgulayarak, "Cari açık içerisinde petrol ve doğalgaz çok ciddi bir miktarı oluşturuyor. Biz özellikle yenilenebilir enerjide, nükleer enerjide, gaz ve petrolde hatta belki biraz da kömürde yol almamız gereken bir noktadayız. Bu açıdan baktığımız zaman yenilebilir enerjide çok iyi bir gelişim sergiliyoruz ve Türkiye'nin özellikle güneş ve rüzgar kaynaklarını iyi kullandığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sahip olduğu yaklaşık 20 milyar ton kömür rezervinin de ülkenin enerjide dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir unsur olduğuna dikkati çeken Yılmaz, forumda Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası gibi uluslararası finansman ajanslarının Türkiye'nin enerji kaynaklarını yeşil dönüşüm doğrultusunda kullanması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu anlamda finansman, enerji kaynakları, yeraltı kaynakları gibi konuların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın önderliğinde misafir ülkelerin de bakanlarının katılımıyla çok iyi değerlendirildiğini söyleyebilirim. Türkiye'nin önümüzdeki belki 10 yılını düşündüğümüzde ihracatı, ithalatı, öz kaynaklardan enerji ihtiyacının karşılanması ve finansmanının etraflıca tartışıldığı, kamu kurumlarıyla özel sektörün birlikte olduğu çok önemli bir etkinlik oldu. Ülkemizin geleceğine çok ciddi katkı koyacak bir sonuçla buradan ayrılıyoruz."

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Muzaffer Polat da enerjinin uluslararası ve ulusal düzeyde bir güç olduğunu belirterek, "İstanbul Energy Forum, Türkiye için çok önemli. Dünyanın geldiği noktada bizim her türlü enerjimizi üretmemizde fayda var." dedi.

Kömürün Türkiye için stratejik bir maden olduğunu belirten Polat, ülkedeki kömür rezervinin her durumda hazır ve güvenilir bir kaynak olarak öne çıktığını, bu nedenle sektörün sürekli canlı ve işletilebilir durumda olmasının enerji güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay ise İstanbul Energy Forum'unun düzenlenmesinin Türkiye açısından enerji piyasasında önemli bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, özellikle yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretim konusunu sürdürülebilir bir şekilde gündemde tutmalı. Bu alanda santrallerin yapımının önündeki engeller kaldırılmalı. Ayrıca bu kaynakları sadece elektrik üretmek için değil aynı zamanda başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin ihtiyacı olan hidrojeni Türkiye'de üretmenin de yollarını aramalı. Bu kapsamda bu tür toplantıları değerli buluyorum. Bugün de çok önemli konuşmalar yapıldı." değerlendirmesini yaptı.