İstanbul Sanayi Odası: İstanbul'un geleceği sanayiye bağlı

Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul ve sanayinin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul'un, ülke ekonomisinin adeta şah damarı durumunda olduğunu ifade etti.

İSO, "İstanbul'un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan gerçekleştirdi.

Bahçıvan, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul'un, ülke ekonomisinin adeta şah damarı durumunda olduğunu belirterek, "Öyle ki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 31'ini sağlamakta, ihracat ve ithalatın yarısından fazlası İstanbul'dan yapılmaktadır. Bu süreçte, İstanbul'un tanıtımı ve imajının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler bütüncül, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmaların, kent markası yaratılması adına etkin bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir." diye konuştu.

Sürdürülebilir ve dirençli şehir inşasının başarılı bir planlamayla mümkün olduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un geleceğine dair veriye ve uluslararası normlara dayalı çalışmalar yürütmek üzere kurulan İstanbul Planlama Ajansı tarafından yakın zamanda Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlayacak. Yeni bir planın hazırlığındayken bir önceki planda sanayi adına yanlış gördüğümüz stratejilerin düzeltilmesini bekliyoruz. Bir önceki plan İstanbul sanayisinin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu göz ardı etmiş olsa da İstanbul'un geleceğinin sanayiye bağlı olduğu gerçeği değişmeyecektir. İstanbul'un finans, lojistik ve moda merkezi olması hedeflenirken İSO'nun temel beklentisi; İstanbul'un menfaatleri ile sanayimizin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerçeğidir."

Nitelikli iş gücü oranının yüksek olması, altyapı olanakları, global lojistik ve pazar imkanlarının İstanbul'u sanayi yatırımları için hala önemli ve çekici kıldığını vurgulayan Bahçıvan, "İstanbul'da bilgi ve teknoloji yoğunluğu yüksek, katma değerli üretim yapan sanayi için yeni alanların oluşturulması ve bu alanların yatırımcılara uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilebilmesi için 1/100.000 Ölçekli Planlarında yer alması, İstanbul'un geleceğine dair vizyon ve stratejilerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, teknolojik altyapısı ile gerek iç gerekse dış pazar açısından kendisini geliştiren ve İstanbul'daki sanayiye destek olacak sektörlerin de şehrin çeperlerinde yer alması, bu amaçla yakın bölgelerde endüstriyel kent modeliyle tasarlanmış yeni nesil organize sanayi bölgelerinin (OSB) hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Sanayi dönüşümü programı ivedilikle başlatılmalı"

Erdal Bahçıvan, İstanbul Planlama Ajansının mayısta gerçekleştirdiği ankete göre, İstanbul'un ilk üç temel sorununun, ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi olarak görüldüğünü hatırlattı.

İstanbul sanayisinin ülke ekonomisini sırtlayan bir güce sahip olduğuna işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'un ülke ekonomisindeki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri ortadayken, beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek adına eyleme geçmezsek, ne yazık ki bedelini yine ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz. İstanbul'da 'kentsel dönüşüm' benzeri bir 'sanayi dönüşümü' programının ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV düzenlemeleri dahil çok farklı teşviklerin gündeme getirilmesini savunuyoruz."

İstanbul'un sorunları arasında trafik yoğunluğunun ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Bahçıvan, özellikle sanayinin yoğun bulunduğu yerlerde lojistiğin de trafik sıkışıklığına sebep olduğunu, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kurulacak lojistik merkezlerinin bu soruna bir nebze çözüm olabileceğini kaydetti.