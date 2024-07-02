İstanbul Sanayi Odası: İstanbul'un geleceği sanayiye bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası: İstanbul'un geleceği sanayiye bağlı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul ve sanayinin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, İstanbul'un ülke ekonomisinin merkezi olduğunu ifade etti. Bahçıvan, İstanbul'un tanıtımı ve imajının geliştirilmesi, sürdürülebilir ve dirençli şehir inşası, yeni nesil organize sanayi bölgelerinin hayata geçirilmesi gibi konuların önemine dikkat çekti. Ayrıca, İstanbul'un trafik sorununa çözüm olarak lojistik merkezlerinin kurulması gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul ve sanayinin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul'un, ülke ekonomisinin adeta şah damarı durumunda olduğunu ifade etti.

İSO, "İstanbul'un Gelecek Vizyonunda Sanayimizin Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nı düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantının açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan gerçekleştirdi.

Bahçıvan, sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul'un, ülke ekonomisinin adeta şah damarı durumunda olduğunu belirterek, "Öyle ki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 31'ini sağlamakta, ihracat ve ithalatın yarısından fazlası İstanbul'dan yapılmaktadır. Bu süreçte, İstanbul'un tanıtımı ve imajının geliştirilmesine ilişkin faaliyetler bütüncül, stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmaların, kent markası yaratılması adına etkin bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir." diye konuştu.

Sürdürülebilir ve dirençli şehir inşasının başarılı bir planlamayla mümkün olduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şunları kaydetti:

"İstanbul'un geleceğine dair veriye ve uluslararası normlara dayalı çalışmalar yürütmek üzere kurulan İstanbul Planlama Ajansı tarafından yakın zamanda Çevre Düzeni Planı çalışmaları başlayacak. Yeni bir planın hazırlığındayken bir önceki planda sanayi adına yanlış gördüğümüz stratejilerin düzeltilmesini bekliyoruz. Bir önceki plan İstanbul sanayisinin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu göz ardı etmiş olsa da İstanbul'un geleceğinin sanayiye bağlı olduğu gerçeği değişmeyecektir. İstanbul'un finans, lojistik ve moda merkezi olması hedeflenirken İSO'nun temel beklentisi; İstanbul'un menfaatleri ile sanayimizin menfaatlerinin birlikte ele alınması gerçeğidir."

Nitelikli iş gücü oranının yüksek olması, altyapı olanakları, global lojistik ve pazar imkanlarının İstanbul'u sanayi yatırımları için hala önemli ve çekici kıldığını vurgulayan Bahçıvan, "İstanbul'da bilgi ve teknoloji yoğunluğu yüksek, katma değerli üretim yapan sanayi için yeni alanların oluşturulması ve bu alanların yatırımcılara uzun süreli kiralama yöntemiyle tahsis edilebilmesi için 1/100.000 Ölçekli Planlarında yer alması, İstanbul'un geleceğine dair vizyon ve stratejilerin ayrılmaz bir parçası olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, teknolojik altyapısı ile gerek iç gerekse dış pazar açısından kendisini geliştiren ve İstanbul'daki sanayiye destek olacak sektörlerin de şehrin çeperlerinde yer alması, bu amaçla yakın bölgelerde endüstriyel kent modeliyle tasarlanmış yeni nesil organize sanayi bölgelerinin (OSB) hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Sanayi dönüşümü programı ivedilikle başlatılmalı"

Erdal Bahçıvan, İstanbul Planlama Ajansının mayısta gerçekleştirdiği ankete göre, İstanbul'un ilk üç temel sorununun, ulaşım, ekonomik sorunlar ve olası İstanbul depremi olarak görüldüğünü hatırlattı.

İstanbul sanayisinin ülke ekonomisini sırtlayan bir güce sahip olduğuna işaret eden Bahçıvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'un ülke ekonomisindeki ağırlığı ve olası bir depremin senaryo analizleri ortadayken, beklenen riski kabul edilebilir bir seviyeye indirmek adına eyleme geçmezsek, ne yazık ki bedelini yine ülke olarak hepimiz ödeyeceğiz. İstanbul'da 'kentsel dönüşüm' benzeri bir 'sanayi dönüşümü' programının ivedilikle başlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, güçlendirilmesi gereken sanayi ve ticaret binaları için KDV düzenlemeleri dahil çok farklı teşviklerin gündeme getirilmesini savunuyoruz."

İstanbul'un sorunları arasında trafik yoğunluğunun ilk sıralarda yer aldığına dikkati çeken Bahçıvan, özellikle sanayinin yoğun bulunduğu yerlerde lojistiğin de trafik sıkışıklığına sebep olduğunu, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda kurulacak lojistik merkezlerinin bu soruna bir nebze çözüm olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İstanbul Sanayi Odası, Erdal Bahçıvan, İstanbul, trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası: İstanbul'un geleceği sanayiye bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 87 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti
14:09 Sinan Ateş davasında tartışma Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş’in avukatını salondan atmak istedi Sinan Ateş davasında tartışma! Mahkeme başkanı, Ayşe Ateş'in avukatını salondan atmak istedi
13:19 Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler’den net mesaj Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj
11:59 Her yeri yakıp yıkmışlar Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
13:57 Suriyelilere vergi muafiyeti mi var Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
13:47 İş iyice çığrından çıktı Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti İş iyice çığrından çıktı! Elindeki bıçakla restoranda oturan Arap müşterileri tehdit etti
13:46 Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, Gazi Koşusu’nda kaza geçirdi Ünlü oyuncu Sera Tokdemir, Gazi Koşusu'nda kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 17:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Sanayi Odası: İstanbul'un geleceği sanayiye bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement