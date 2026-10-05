İstanbul serbest piyasada dolar 49,1620, avro 55,0480 liradan satılıyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 49,1620, avro 55,0480 liradan satılıyor

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İstanbul'da dolar 49,1620 liradan, avro 55,0480 liradan haftaya başladı. Dolar 49,1600 liradan alınıp 49,1620 liradan satılırken avro 55,0460 liradan alınıp 55,0480 liradan satılıyor; cuma günü doların satış fiyatı 49,0350, avronun satış fiyatı 55,4680 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,1620 liradan, avro 55,0480 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 49,1600 liradan alınan dolar, 49,1620 liradan satılıyor. 55,0460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,0480 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 49,0350 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4680 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 49,1620, avro 55,0480 liradan satılıyor - Son Dakika
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