İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi - Son Dakika
Üye Girişi

İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi

08.03.2022 00:58
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi

İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin de fiyatları yükselttiği öğrenildi.

İkinci el araç fiyatlarının son aylarda hızla artması sonrasında satışlar büyük ölçüde azalırken, vergi kaydı olmadan kısa sürelerde fazla araç satan ayaklı galericilerin de fiyatları yükselttiği öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından "Ayaklı galericiler" olarak anılan kişiler, hem galericilerin hem de araç alacak kişilerin ortak sorunu oldu. Vergi kaydı olmadan kendilerini "Galerici" olarak tanıtan kişilerin, fiyatları kendi kar paylarına göre belirlediği, ikinci el araç fiyatlarının da yükselmesine sebep oldukları öğrenildi. İkinci el araç alım satımda yetki belgesi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının en genç 31 Temmuz 2022 tarihine kadar alınması gerektiğini söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, vatandaşları al-sat yapan kişilere karşı uyardı.

Fiyat farkı bu yüzden oluşuyor

Farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin araç alım satım ticareti yapmaya çalıştığını kaydeden Fahrettin Batı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sektörde fiyat farkının oluşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de kayıt dışı ticaret. İnternet üzerinden, oto pazarlarından bir yılda bir kişi 3 araçtan fazla alım satım yapıyor. Şu anda bizim yetki ve yeterlilik belgemiz üçüncü defa uzatıldı. 31 Temmuz itibariyle yetki ve yeterlilik belgesi olmayan bireysel araç satışı yapan insanlar, noterde satış işlemi yapamayacak. Maliye zaten geçmişe dönükte olmak üzere şu anda tamamı kayıt altına alınıyor. Yani bu ülkede kayıt dışı gelir elde etmeyi bitiremediğimiz sürece araçlardaki oluşacak fiyat farkının önüne geçilemez. Bu tarz araç alım satımı yapan insanların bazıları yanlış beyanlarla vatandaşı dolandırıyor. Araç alacak olan vatandaşlarımıza kurumsal firmalardan araç alamaya özen göstersinler. Devletin istemiş olduğu 3 ay veya 5 bin kilometre garantiyi istesinler. Kim olursa olsun aracın ruhsat sahibi dışında kimseye para göndermesinler. Parayı araçları satın aldıkları kişilerin yani ruhsat sahibinin adına banka üzerinden göndersinler" - KOCAELİ

YORUMLAR
500
İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler' İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi... Herkes onlardan şikayetçi: 'Ayaklı galericiler' Erzincan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı Erzincan'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

Tragger, Ticaret, Vergi, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: İşte otomobildeki hızlı yükselişin en büyük sebebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement