İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!

Kubilay'ın yayımladığı tabloda ilk sırada mücevherler, saat ve kol saatleri zirvede yer alıyor.
Yüzde 3 bin 832 oranında artış gösteren mücevherler, saat ve kol saatlerini yüzde 1859 ile içkiler, yüzde 1746 ile bira, yüzde 1291 ile tütün takip ediyor.
Kişisel ulaştırma araçların bakım ve onarımı yüzde 1270 artarken, yiyecek ve içecek hizmetleri yüzde 1153, konutun bakım ve onarı için malzemeler yüzde 1035, kişisel ulaştırma araçlarını yedek parçaları yüzde 990 oranında artış göstermiş.
Sebze fiyatları yüzde 1132, katı ve sıvı yağlar yüzde 1040, süt peynir ve yumurta yüzde 980, ekmek ve tahıllar yüzde 974 oranında artış göstermiş.
Listenin en alt sıralarında yüzde 968 ile balık ve yüzde 959 ile et bulunuyor.
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