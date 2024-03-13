İSTETO, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak stajyer projesi başlatıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İSTETO, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak stajyer projesi başlatıyor

İSTETO, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak stajyer projesi başlatıyor

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlatıyor.

13.03.2024 11:41
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İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası (İSTETO), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Her Teknisyene bir Stajyer" projesi başlatıyor.

İSTETO'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, "Usta Öğreticilik Belgesi" olan odaya kayıtlı üye işyerleri stajyer çalıştırabilecek.

Belgeye sahip olmayan iş yerlerinin, mesleki eğitim merkezleri tarafından yüz yüze veya çevrim içi verilecek eğitim programını tamamlaması gerekecek. Kurs programının kayıtları ise yıl boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTETO Başkanı Haluk Bozali, proje kapsamında öğrencilerin mesleği öğrenmeleri ve gelecekte meslek sahibi olmaları için kendilerine gösterilen yaklaşım çok önemli olduğunu bildirdi.

Bozali, "Üye işyerlerimizin programa dahil olabilmesi için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı Usta Öğreticilik Belgesi olan üye iş yerlerimizin bilgi birikimleriyle stajyerlere rehberlik edecek. Stajyer öğrencinin sigorta, ücret ödemeleri de devlet tarafından destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSTETO, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak stajyer projesi başlatıyor - Son Dakika

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