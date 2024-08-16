İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Tarım ve hayvancılık destekleri orta ve uzun vadeli planlanmalı - Son Dakika
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Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Tarım ve hayvancılık destekleri orta ve uzun vadeli planlanmalı

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım ve hayvancılık desteklerinin, kısa değil, orta ve uzun vadeli planlanması gerektiğini dile getirdiğini anımsatarak, "Şimdi gelinen noktada, 3 yıllık süreyle verilecek bu destekler, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

16.08.2024 12:22
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İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarım ve hayvancılık desteklerinin, kısa değil, orta ve uzun vadeli planlanması gerektiğini dile getirdiğini anımsatarak, "Şimdi gelinen noktada, 3 yıllık süreyle verilecek bu destekler, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada Borsanın ağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Ali Kopuz, 2024-2026 yıllarını kapsayan hayvancılık desteklerini değerlendirdi.

Kopuz, açıklanan bu destekleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Desteklerin daha açık ve anlaşılır olması, üreticilerimize daha iyi anlatılması gerekir." ifadesini kullandı.

Yeni dönemde büyükbaşa 1000 lira, küçükbaşa 200 lira temel destek verildiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Aile besiciliği, genç çiftçi, kadın çiftçi gibi çeşitli şartları sağlayanlara, temel desteğin üzerine ilave katsayı ekleniyor. Bunlara ek olarak, tarımsal üretimin planlanması kuruluna göre besi ya da süt havzası olarak belirlenen iller var. Buralarda hayvancılık yapanlara ilave destekler ödeniyor."

Kopuz, bu ilave desteklerin üreticilere daha kolay anlaşılır bir şekilde açıklanması gerektiğini aktararak, "Örneğin bir buzağı için 1000 lira destek öngörülüyor ancak ilave desteklerle bu rakam 12 bin liraya yaklaşıyor. Bu rakamın sadece 4 bin lirasını, ari işletme olarak alabiliyorsunuz. Bu nedenle üreticilerimize bu ilave desteklerin hangisinden ve nasıl yararlanacağı, daha açık biçimde anlatılmalı." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin de destekler konusunu iyi araştırması gerektiğini belirten Kopuz, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz, özellikle il ve ilçe Tarım Müdürlüklerine giderek, her konuda ayrıntılı bilgi almayı alışkanlık haline getirmeli. Desteklerden en geniş biçimde nasıl yararlanabileceklerini öğrenmeye çalışmalı. Sadece temel desteği alan bir üretici, ilave destekler ve katsayıları alan diğer üreticinin onda birine razı olmak durumunda kalır. Yani iyi araştıran, ilave desteklerin gereklerini yerine getiren üreticiler, diğerlerinin on katından fazla destek alabilir."

Kopuz, desteklerin 2024-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık olarak açıklanmış olmasının da çok önemli olduğuna inandığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, son yıllardaki ekonomik zorluklar ve küresel gelişmeler, hayvancılık sektörünü de ciddi şekilde etkiledi. Bu nedenle, tarım ve onun ayrılmaz parçası olan hayvancılık desteklerinin, kısa değil, orta ve uzun vadeli planlanması gerektiğini dile getirdim. Şimdi gelinen noktada, 3 yıllık süreyle verilecek bu destekler, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını mümkün kılacaktır diye düşünüyorum.

Ayrıca katsayı ve performansın baz alındığı yeni modelde, verimli ve kaliteli üretime de ek destek verilecek. Yani verimliliği artırıcı kriterleri sağlayanlar, daha yüksek destek alacak, böylece kaliteli üretim de teşvik edilecek. Bu da, işini hevesle yapan üreticilerimizin, hak ettiği desteği almasını sağlayacak. Ancak hayvancılık sektörü birçok farklı dinamiği içinde barındırdığı için, bu modeli planlı tarımsal üretimle desteklemek gerek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Tarım ve hayvancılık destekleri orta ve uzun vadeli planlanmalı - Son Dakika

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