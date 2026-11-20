İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, gıda güvenliğinin stratejik önemine dikkati çekerek, "Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Bu nedenle akredite bir gıda analiz laboratuvarı kurmak için kolları sıvadık." dedi.

İSTİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kopuz, kasım ayı meclis toplantısında, İstanbul Ticaret Borsasının sektörü yakından takip ettiğini belirterek, borsanın gıda sektörü için sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

İSTİB'in tarım ve gıda sektörünü analiz eden, strateji geliştiren ve sektöre yön veren bir aktör olduğunu vurgulayan Kopuz, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Bu nedenle akredite bir gıda analiz laboratuvarı kurmak için kolları sıvadık. Yeni dönemde de pusulamız çok net. Kayıtlı ticareti tavizsiz şekilde güçlendireceğiz. Tarladan sofraya uzanan zincirde, sektörümüzün, tüccarımızın ve çiftçimizin yaşadığı sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini karar alıcılara taşıyacağız. Bunları yaparken de üretici, tüketici ve kamu yararını gözeten bir anlayışla çalışacağız."

Üye odaklı borsacılık prensibiyle verilen ücretsiz eğitimlerle borsa üyelerini desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Kopuz, coğrafi işaret çalışmalarıyla İstanbul'un kadim değerlerine de sahip çıktıklarının altını çizdi.

Kopuz'un konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nüfus artış hızımızın maalesef yavaşladığı bu dönemde, insan kaynağımızı, mesleki eğitimle güçlendirmek, her zaman gündemimizde olacak. Nüfusumuzun azalması, gelecekte nüfuzumuzun da gerilemesi demektir. Özellikle, teknolojiyi toprağa taşıyacak genç nüfusun tarımsal üretime kazandırılması, geleceğimiz açısından önem kazandı."

"Girdi maliyetleri, çiftçimizin gelirinden hızlı yükseldi"

Ali Kopuz küresel sorunların etkilerine de dikkat çektiği değerlendirmesinde, petrol arzında yaşanan aksamalar nedeniyle dünyada enerji maliyetlerinin arttığını hatırlattı.

Verimliliği düşüren maliyet baskısının sanayiden tarladaki üretime kadar, her alanda hissedildiğini belirten Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık artış, yüzde 32 olarak açıklandı. Tarımsal girdilerden enerji fiyatlarındaki artış ise yıllık yüzde 53 seviyesine ulaştı. Peki, üreticinin elde ettiği gelir ne kadar artmış? Son veriye göre, Tarım-ÜFE'deki yıllık artış, yüzde 10'da kaldı. Yani, tarımsal girdi maliyetleri, çiftçimizin ürünü elden çıkardığı fiyatlardan, çok daha hızlı yükseldi."

Tarımda girdi bağımlılığını azaltacak yerli gübre, yem ve enerji yatırımlarının stratejik öncelik olması gerektiğinin altını çizen Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim planlamasını, destekleme politikalarını, dış ticareti ve piyasa mekanizmalarını bir bütün olarak ele almalıyız. Tarımsal destekler ise mutlaka gerçek üreticiye ulaşmalı, verimliliği teşvik etmeli, üretim takvimi ile uyumlu olmalı. Diğer taraftan, hem sanayimizin hem de tüketicimizin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerde, üretim kapasitemizi artırmak mecburiyetindeyiz. Dış ticaret politikalarımızı da üreticimizin rekabet gücünü ve iç piyasadaki arz güvenliğini birlikte gözeterek sürdürmeliyiz."

İSTİB Başkanı Kopuz, tarımda işin yalnızca üretmekle bitmediğini ifade ederek, üretilen değeri kayba uğratmadan ekonomiye kazandırmak için ürüne uygun soğuk zincir, lisanslı depoculuk ve güçlü bir lojistik altyapısı gerektiğini belirtti.

Kopuz uyarıların dikkate alınmaması halinde, rekoltenin yüksek olduğu yıllarda bile, piyasada ciddi dengesizlikler yaşanabileceğine işaret etti.

Konuya ilişkin Kopuz, şunları kaydetti:

"Örneğin bu sezon zeytinde tarihi bir rekolte bekleniyor. Ancak hasat, işleme, depolama ve pazarlama süreçlerindeki verimsizlik, üreticimizin bu bereketten yararlanmasını zorlaştırıyor. Üzümden fındığa kadar pek çok üründe de benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Bizim tek bir ürünü bile dalında bırakma lüksümüz yok. Üretim, stok ve tüketim verilerimize göre adımlar atmalıyız. Bu noktada, regülasyon alımları, iç tüketimin artırılması ve yeni ihracat kanalları son derece önemli. Bereketi, doğru planlama, finansman ve pazarlamayla yönettiğimizde, çiftçiden tüccara, sanayiciden tüketicimize kadar herkes kazanacak."