İsviçre Merkez Bankası 26,1 Milyar CHF Kar Açıkladı

02.03.2026 14:22
SNB, altın rezervlerindeki değer artışıyla 2022'yi 26,1 milyar CHF karla kapattı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), altın rezervlerinin büyük ölçüde yeniden değerlenmesi sayesinde geçen yıl 26,1 milyar İsviçre frangı (CHF) kar açıkladı.

SNB, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Bankanın bilançosunda en dikkat çekici kalem altın varlıkları oldu. Banka, altın rezervlerinde yaşanan tarihi değer artışı sayesinde geçen yılı 26,1 milyar frank (yaklaşık 34 milyar dolar) net karla kapattı.

Geçen yıl boyunca altın ons fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 46'lık yükseliş, bankanın altın rezervlerinde 36,3 milyar franklık bir değerleme kazancı sağladı.

İsviçre frangının dolar karşısında değer kazanması ve kur değişimlerinin etkisiyle bankanın döviz pozisyonlarından ise 8,8 milyar frank zarar kaydedildi.

Banka, kar dağıtım planı çerçevesinde federal hükümet ve kantonlara toplam 4 milyar frank aktaracak. Ayrıca hissedarlara, yasal üst sınır olan hisse başına 15 frank temettü ödemesi yapılacak. Bu ödemelerin ardından bankanın dağıtım rezervi 22,3 milyar franga ulaşacak.

Olası finansal risklere karşı öz sermayesini güçlendirmeyi sürdüren SNB, döviz rezervi karşılıklarını da 12,7 milyar frank artırarak 140,1 milyar franga yükseltti.

SNB, 2024'te 80,7 milyar frank kar açıklamıştı. 2023'te 3,2 milyar frank zarar açıklayan banka, 2022'de ise 132 milyar franklık rekor zarar kaydetmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

