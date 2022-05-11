İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor

11.05.2022 14:30
İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor

Yılı 100 milyon dolarlık ciroyla sonlandırmayı hedefleyen Derimod, dünya markası olma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yılı 100 milyon dolarlık ciroyla sonlandırmayı hedefleyen Derimod, dünya markası olma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Markanın Başkan Yardımcısı Murat Zaim, yabancı markaların Türkiye'de üretim yapma planları olduğunu söyledi.

Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim "2022'ye başlarken 1.3 milyar TL olan ciro hedefimizi, 1,5 milyar TL olarak revize ettik. Derimod olarak ilk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız" dedi. Pandeminin ilk yılı olan 2020'yi 450 milyon TL ciro ile tamamladıklarını 2021'de ise 720 milyon TL'lik büyüklüğe ulaştıklarını anlatan Zaim, bu yılın ilk dört ayında bütçelerinin üzerinde satış rakamlarını yakaladıklarını söyleyerek, "2022'ye başlarken 1.3 milyar TL olan ciro hedefimizi, 1,5 milyar TL olarak revize ettik. İlk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız" dedi.

Yurt dışındaki mağaza sayısını 2023 sonuna kadar 25'e çıkarmayı hedeflediklerinden bahseden Zaim, ürün çeşitliliğini artıracaklarını belirtti.

"Bizde olmayan ama bizim koleksiyonlarımız ile eşleşebilecek dünya markalarını da yerli tasarımcıların ürünlerini de satacağız" diyen Zaim, İtalya'nın ünlü markasını Türkiye'ye getireceklerini açıkladı. Zaim, "Geox, Skechers gibi önemli Dünya markalarını Derimod'da satmaya başladık. Geox markasıyla yeni mağazalar açmayı planlıyoruz. Hedefimiz kısa sürede 100 bin çift Geox ayakkanı satmak. Ayrıca Geox'un da Türkiye'de üretim gibi çalışmaları var" diye konuştu. - İSTANBUL

İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor
İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor

YORUMLAR
500
Ülker, 2022'nin ilk çeyrek finansallarını açıkladı Ülker, 2022'nin ilk çeyrek finansallarını açıkladı Ülker, 2022'nin ilk çeyrek finansallarını açıkladı Ülker, 2022'nin ilk çeyrek finansallarını açıkladı

Türk Lirası, Derimod, Türkiye, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Film gibi olay! Pilot hastalanınca yolcu aldığı talimatlarla uçağı indirdi
15:09 Muharrem İnce, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi: Sizin cebinizden aldığı parayı bankaların kasasına Erdoğan koydu
14:59 Futbol dünyasını sarsan haber! Ünlü futbolcu "Hulk" terk edilmiş bir otomobilin içinde yanmış halde ölü bulundu
14:54 Elon Musk'ın sözleri ABD'lileri kızdıracak! "Çinliler çok zeki ve çalışkan, Amerikalılar işten kaçıyor"
14:53 İkinci şans verdikleri evlilikleri 3 dakikada bitti! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşandı
14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye'yi BM'de konuşmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Eline diline dursun
14:48 Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?
14:34 Oğlum dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Demet, Kaan gerçeğini öğrenecek mi?
14:33 16 yaşındaki kızın gizemli ölümü! Yanında deodorant şişesiyle yatak odasında ölü bulundu
14:21 Ece Erken'den duygusal paylaşım: Nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 15:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: İtalyan ayakkabı devleri rotasını Türkiye'ye çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement