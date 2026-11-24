İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, sektörün sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir bir büyüme politikası oluşturmanın hayati bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Tuncer, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Tarım, orman ve hayvancılık sektörünün Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Tuncer, "İklim değişikliği başta olmak üzere, hızlı gelişen pek çok meydan okuma ile karşı karşıya bulunan sektörümüzün sorunlarını çözmek ve sürdürülebilir bir büyüme politikasına oturtmak, hayati bir zorunluluktur." dedi.

Tuncer, Orta Doğu'da nispeten gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeyi üretici ve ülke açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Enflasyonla mücadelenin önemine değinen Tuncer, şöyle konuştu:

"Enflasyonu düşürmek elbette çok önemli bir hedef ama süreç uzadıkça maliyeti artıyor. Hep söylediğimiz gibi, bu mücadele, Türkiye'nin üretim kaslarını zayıflatmamalı ve küresel rekabet gücümüzü akamete uğratmamalı. Çünkü dünya, güçlü kalmamızı zorunlu kılan, daha fazla kriz doğurması muhtemel bir yıla dolu dizgin gidiyor."

Türkiye'nin Antalya'da COP31'e başarıyla ev sahipliği yaptığını anlatan Tuncer, "Dünya genelinde iklim kriziyle mücadeleye yönelik politikaların, hedeflerin ve işbirliklerinin ele alındığı konferans, küresel iklim gündeminin en önemli uluslararası platformlarından biri. İzmir Ticaret Borsası olarak bizim de tarımın sürdürülebilir geleceğine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde aktif olarak yer aldığımızı dile getirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Bir önceki meclis toplantısında üyeler tarafından zeytin ve zeytinyağında yaşanan arz fazlasının sektörde neden olduğu sorunların dile getirildiğini ve borsanın ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunmasının talep edildiğini anımsatan Tuncer, "Konunun aciliyeti nedeniyle, yönetim kurulu kararıyla, bölgedeki ilgili kurumların davet edildiği Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü 2026-2027 Sezonu İstişare Toplantısı'nı 4 Kasım'da gerçekleştirdik. Üreticimizden kooperatiflerimize, sanayicimizden ihracatçımıza kadar herkesin görüşünü dinledik. Sorunları ortak akılla değerlendirdik ve çözüm önerilerini somutlaştırdık." şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İzmir'in çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu, 30 ilçede 1743 personelle kentin tarım potansiyelini daha yukarıya çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Akdoğan, "İzmir tarımda örnek bir şehirdir, İzmir'de ne tarım yapılırsa ülkede de o tarım yapılır. Bu nedenle başta eğitim ve destekleme çalışmaları olmak üzere her konuda üreticilerimizin yanındayız." dedi.

Ödemiş Beydağı bölgesine 30 bin kestane fidanı dağıtımı yapacaklarını yine ipek böcekçiliği yapan üreticilere destek vereceklerini anlatan Akdoğan, bir miktar zeytinyağını da satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtmayı planladıklarını kaydetti.

Akdoğan, kentin tarım ve hayvancılıkta, üretimde daha iyi bir noktaya gelmesi için ilgili tüm kurumlarla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.