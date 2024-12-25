İTO'dan Girişimcilere Yeni Destek: TEKMER

Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Mütevelli Heyeti Başkanı Şekib Avdagiç, BTM'de girişimcilere daha fazla destek sunmak, yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuracaklarını belirtti.

BTM'de düzenlenen yılın ikinci Sahne XL buluşması, Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İki panelin düzenlendiği etkinlikte, 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı.

Avdagiç, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, BTM olarak bu yıl toplam 1158 girişime, 1486 girişimciye ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Bu yıl 17 girişimin yatırım aldığını ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısının 132'ye yükseldiğini aktaran Avdagiç, "Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra global arenada da ses getiren projelere imza attı." diye konuştu.

Avdagiç, İTO Meslek Komiteleri Eşleştirmeleri kapsamında bu yıl aralık ayına kadar 57 eşleştirme gerçekleştiğini kaydederek, "Yıl içindeki toplam yatırımcı-girişimci eşleştirme sayımız 67'ye ulaştı. Bu rakamlar bizim için önemli. Çünkü doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı, girişimcilerimize doğru istikametler gösterdiğimizi ortaya koyuyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl da doğru işler yapmayı sürdüreceklerini dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti:

"Buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. BTM'nin öncülüğünün yansıması olan TEKMER, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vizyon projedir. İnanıyorum ki bugün atacağımız adım, gelecekteki büyük başarı hikayelerinin de başlangıcı olacaktır. Yine inanıyorum ki bu tür projelerle hep birlikte, BTM'yi küresel bir inovasyon üssüne dönüştüreceğiz."

Avdagiç, TEKMER ile girişimcilerin iş fikirlerini daha hızlı geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacaklarını söyledi.

Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedeflediklerini belirten Avdagiç, "TEKMER ile 'yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunulacak." dedi.

"Girişimcilik bir domino etkisi yaratır"

BTM Genel Müdürü Elbaşı da etkinliğin daha fazla girişimciye dokundukları bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

Etkinliği "Domino" konseptiyle düzenlediklerinin altını çizen Elbaşı, şunları kaydetti:

"Girişimcilik bir domino etkisi yaratır. Domino, yalnızca bir oyun değildir aynı zamanda stratejiyi, sabrı ve birbiriyle bağlantılı küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir sanatın adıdır. Her fikir, bir domino taşını harekete geçiren ilk dokunuştur. Her işbirliği, bir sonraki taşı devirecek stratejik bir adımdır. Her başarı, zincirin devamını getiren bir ilham kaynağıdır. Kısaca domino taşları, yalnızca bir hareketin gücünü değil, bu gücün doğru bir planlamayla büyük bir değişime dönüşebileceğini de simgeler. "

Elbaşı, BTM olarak, bu taşların daha sağlam dizilmesi, daha uzağa ulaşması ve daha büyük etkiler yaratması için çalıştıklarına vurgu yaparak, "Bu zincirin tamamlanması, sizin gibi değerli destekçilerimizin katkılarıyla mümkün oluyor. Hep birlikte girişimcilerimizin gelişimine rehberlik ederek, domino taşlarının düzenli bir şekilde dizilmesine katkı sağlıyoruz."dedi.

Elbaşı, UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi 3'üncü Startup Merkezi" ödülüne layık görüldüklerini hatırlatarak, "Dünya birinciliği hedefimizin bir kez daha altını çizerek yinelemek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 'Dünyanın En iyi Startup Merkezi' olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.