İzmir'de Araç Kayıtları Düştü - Son Dakika
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İzmir'de Araç Kayıtları Düştü

İzmir\'de Araç Kayıtları Düştü
16.06.2026 15:30
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İzmir, Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan araç sayısında Türkiye'de 3. olurken, yeni kayıtlar %18,2 azaldı.

TÜİK verilerine göre İzmir, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında Türkiye genelinde 3'üncü sırada yer alırken, yeni kayıtlar bir önceki aya göre yüzde 18,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 Mayıs ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında artarak 2 milyon 144 bin 373 oldu. Kentteki toplam araç sayısı artmaya devam ederken, Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan yeni taşıt sayılarında ise bir önceki aya kıyasla bariz bir düşüş gözlendi.

İzmir'de Mayıs ayı içerisinde trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 18,2 oranında azalarak 9 bin 168 olarak gerçekleşti. Bu düşüşe rağmen İzmir; Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye genelinde 3'üncü il olma unvanını korudu. Kentte sadece Mayıs ayı içinde 4 bin 128 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ay boyunca trafiğe yeni çıkan taşıtların yüzde 45'ini otomobiller oluştururken, yüzde 40'ını motosikletler, yüzde 11,6'sını kamyonetler, yüzde 1,4'ünü traktörler, yüzde 1,2'sini kamyonlar, yüzde 0,5'ini minibüsler, yüzde 0,2'sini otobüsler ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İkinci el piyasasındaki hareketliliği gösteren araç devir işlemlerinde de Mayıs ayında benzer bir düşüş eğilimi kayıtlara geçti. İzmir'de devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 azalarak 45 bin 856 adet seviyesine geriledi. Mayıs ayında el değiştiren toplam 45 bin 856 adet taşıtın türlerine göre dağılımında otomobiller yüzde 66,8'lik büyük pay ile yine ilk sırada yer aldı. Otomobilleri sırasıyla yüzde 14,9 ile kamyonetler, yüzde 13,2 ile motosikletler, yüzde 2 ile traktörler, yüzde 1,4 ile kamyonlar, yüzde 1 ile minibüsler, yüzde 0,5 ile otobüsler ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Araç Kayıtları Düştü - Son Dakika

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