İzmir'de konut satışları 2026 Eylül'ünde yüzde 14,9 düşüşle 7 bin 535 oldu - Son Dakika
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İzmir'de konut satışları 2026 Eylül'ünde yüzde 14,9 düşüşle 7 bin 535 oldu

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İzmir\'de konut satışları 2026 Eylül\'ünde yüzde 14,9 düşüşle 7 bin 535 oldu
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TÜİK verilerine göre İzmir'de konut satışları 2026 Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 7 bin 535 oldu. İzmir, 7 bin 535 satışla İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer alırken ilk el satışlar 2 bin 224'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de konut satışları 2026 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 oranında azalarak 7 bin 535 oldu. 2025 yılı Eylül ayında bu sayı 8 bin 857 olarak gerçekleşmişti.

İzmir, 7 bin 535 konut satışı ile Eylül ayında Türkiye genelinde İstanbul (22 bin 212) ve Ankara'nın (12 bin 406) ardından en fazla konut satılan üçüncü il oldu. En az konut satışı yapılan iller ise 115 ile Tunceli, 82 ile Hakkari ve 67 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde toplam konut satışları Eylül ayında yıllık yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 seviyesinde gerçekleşti.

İlk ve ikinci el satışlar

İzmir'de ilk defa satılan konut sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 azalarak 2 bin 224'e geriledi. Toplam satışlar içinde ilk satışların payı yüzde 29,5 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 17,1 düşüşle 5 bin 311 olarak gerçekleşti ve toplam satışların yüzde 70,5'ini oluşturdu.

İpotekli konut satışları bin 392 olarak gerçekleşti

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 1 bin 392 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,5 olarak hesaplandı.

Eylül ayında yabancılara 36 konut satıldı

Eylül ayında İzmir'de yabancılara yapılan konut satışı yüzde 2,9 artarak 36 oldu. Türkiye genelinde ise yabancılara konut satışı yüzde 9,9 artışla 2 bin 167'ye yükseldi ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,5 oldu. Ocak-Eylül döneminde yabancılara yapılan satışlar yüzde 4,3 azalarak 15 bin 308 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en fazla satış 388 ile Rusya Federasyonu, 166 ile Irak ve 162 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

En fazla satış Menemen'de gerçekleşti

İzmir'de Eylül ayında en fazla konut satışı 1 bin 101 ile Menemen ilçesinde yapıldı. Menemen'i sırasıyla Buca (748), Torbalı (699), Karşıyaka (611), Konak (446), Çiğli (440), Bornova (409), Karabağlar (406) ve Bayraklı (328) izledi.

İzmir'de iş yeri satışları yüzde 2,2 oranında azaldı

İzmir'de iş yeri satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azalarak 862 oldu. Bu satışların 256'sı ilk el, 606'sı ise ikinci el olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
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