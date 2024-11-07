İzmir'e 150 Bin Kruvaziyer Yolcusu

Ekonomi

İzmir'e kruvaziyer gemisiyle 10 ayda 150 bin yolcu geldi

İZMİR - İzmir Alsancak Limanı'na yılın 59. kruvaziyer gemisi olan 500 yolcu kapasiteli 'Seven Seas Navigator' yanaştı. Böylelikle 10 ayda kruvaziyerle limana gelen yolcu sayısı toplamda 150 bine ulaştı.

İzmir Alsancak Limanı, yılın 59. kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı. Limana gelen 'Seven Seas Navigator' isimli kruvaziyer gemisi 500 yolcusuyla TCDD İzmir Alsancak Limanı'na demirledi. Böylelikle İzmir'e kruvaziyer gemileri ile 10 ayda toplam 150 bin yolcu gelmiş oldu. Gemiden inen turistler de kentte alışveriş yapma ve turistik yerleri dolaşma fırsatı elde edecek. Dev gemi bugün Yunanistan'a tekrardan hareket edecek.

"Türkleri çok seviyoruz"

İzmir'e İngiltere'den gelen Silwer çiftinden 70 yaşındaki Dale Silwer, " Türkiye'ye ikinci gelişimiz. Hava harika. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz" diye konuşurken, 72 yaşındaki Grag Silwer ise, "İzmir'de güzel bir gün geçireceğimize inanıyoruz. Rehberimizle gezindikten sonra fikir elde edeceğiz. Türkiye harika. İstanbul'da da harika deneyimler yaşadık. 1 gün burada kalacağız ve sonra Yunanistan'a gideceğiz. Türkleri çok seviyoruz" dedi.