Japonya, iklim değişikliğiyle mücadele için Asya Kalkınma Bankası'na 1 milyar dolar sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Japonya, iklim değişikliğiyle mücadele için Asya Kalkınma Bankası'na 1 milyar dolar sağlayacak

Japonya, iklim değişikliğiyle mücadele için Asya Kalkınma Bankası\'na 1 milyar dolar sağlayacak

Japonya, Asya Kalkınma Bankası (ADB) fonuna 162 milyar yen (1 milyar dolar) katkıda bulunarak düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek olacak. Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, ADB'nin 57. yıllık toplantısında yeni katkılarını duyurdu ve Asya-Pasifik bölgesinin yoksulluk, işsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadelesine acil çözümler sunulmasını beklediklerini belirtti. Japonya, ADB'nin 2027'deki 60. yıllık toplantısına ev sahipliği yapmayı planlıyor.

06.05.2024 06:35
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Japonya, "düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin" iklim değişikliğiyle mücadelesi için Asya Kalkınma Bankası (ADB) fonuna 162 milyar yen (1 milyar dolar) sağlayacak.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, ADB'nin "Geleceğe Köprü" temalı Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki 57. yıllık toplantısında, ülkesinin yeni katkısını duyurdu.

Asya-Pasifik bölgesinin 2023'te küresel büyümenin yüzde 60'ını oluşturduğunu kaydeden Suzuki, bölgenin yoksulluk, işsizlik ve iklim değişikliğiyle mücadelesine değindi.

Bu zorluklara "acil çözüm" çağrısı yapan Bakan Suzuki, "Yakın diyalog geçmişine dayanarak, ADB'nin çeviklik ve güçlü uzmanlıkla yanıt verecek çözümler sunmasını bekliyoruz" dedi

"Düşük gelirli ve kırılgan ülkelerin zorluklarının çözülmesinde ADB önemli araç" ifadesini kullanan Suzuki, iklim değişikliğiyle mücadele için ADB fonuna 162 milyar yen katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Asya-Pasifik ekonomilerini küresel büyümenin anahtarı olarak nitelendiren Suzuki, Japonya'nın iklim değişikliğiyle mücadelede kapsamında proaktif destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

ADB'nin bölgesel refah için önemli bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini dile getiren Suzuki, ülkesinin, ADB'nin 2027'deki 60. yıllık toplantısına ev sahipliği yapmayı planladığını da söyledi.

Kaynak: AA

Japonya, Banka, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Japonya, iklim değişikliğiyle mücadele için Asya Kalkınma Bankası'na 1 milyar dolar sağlayacak - Son Dakika

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