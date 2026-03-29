Kacır, Yapay Zeka Stratejisini Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ev sahipliğinde düzenlenen "Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı"nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından, söz konusu toplantıya katılımına ilişkin paylaşım yaptı.

Yapay Zeka Politikaları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Ekosistemi Stratejik Diyalog Toplantısı'nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Kacır, "Yapay zeka alanında atacağımız adımları ve dijital dönüşümü konuştuk. 2030 Yapay Zeka Stratejimizin önceliklerini, tüm paydaşlarımızla birlikte belirliyoruz." ifadesini kullandı.