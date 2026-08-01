Kadın Girişimciliğine Destek Artıyor - Son Dakika
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Kadın Girişimciliğine Destek Artıyor

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Kalkınma ajansları, 2024-2025 dönemi için kadın istihdamını artırmayı hedefliyor.

Kalkınma ajansları, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kalkınmanın sağlanması ve büyümesi amacıyla verdikleri desteklerin yanında geçen yıl 6 bin 803 kadının istihdamına katkıda bulundu, 7 bin 711 kadın girişimciye destek sundu.

AA muhabirinin, "Kalkınma Ajansları 2025 Yılı Genel Faaliyet Raporu"ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 26 kalkınma ajansı faaliyette bulunuyor.

Ajanslar, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgelerin rekabet gücünün artırılması ve yerel kabiliyetlerin işlenerek gelişme potansiyellerinin açığa çıkarılması, iş ve yatırım ortamı ile yerel işbirliklerinin güçlendirilmesi için çalışıyor.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce, 2024-2025 dönemi için "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" öncelikli tema ilan edildi. Bu kapsamda kalkınma ajansları, kadınların iş gücüne katılımını artırmak, girişimcilik potansiyellerini desteklemek ve üretim süreçlerine daha etkin katılımlarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini söz konusu tema çerçevesinde önceliklendirdi. Kadınlara yönelik mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü, ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yerel işbirlikleri tesis edildi. Böylece, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımının artırılması ve bölgesel kalkınmanın daha kapsayıcı yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Uluslararası proje ve faaliyetlerin toplam bütçesi 44,6 milyon avro

"Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" teması kapsamında geçen yıl kalkınma ajansları tarafından 831,7 milyon lira tutarında harcama gerçekleştirildi. Bununla birlikte, tema çerçevesinde yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin toplam bütçesi 44,6 milyon avroya ulaştı.

Kalkınma ajansları, öncelikli teması olan kadın istihdamı ve kadın girişimciliği alanında yürüttükleri çalışmalarla, kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımının önünü açtı. Mesleki eğitim programlarından girişimcilik desteklerine, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesinden dijital yetkinliklerin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen uygulamalarla 6 bin 803 kadının istihdamına katkı sağlandı, 7 bin 711 kadın girişimcinin iş fikirlerini geliştirmesine ve ekonomik faaliyetlerini büyütmesine destek olundu.

"Türkiye'de Yaratıcı Ekonominin Uygun Şekilde Dönüştürülmesi için Kapasite Geliştirme Projesi" çerçevesinde düzenlenen kadın liderliği eğitimi ile 20 kadın yönetici ve yönetici adayına yönelik stratejik düşünme, adaptif liderlik ve kriz yönetimi konularını kapsayan eğitim programı sunuldu.

Kadınların her alanda istihdama katılması için projeler hayata geçirildi

Teknoloji ve yaratıcılık temelli girişimlerin desteklenmesi, yeni ürün, hizmet, pazarlama ve çözümlerin yaygınlaştırılması amacıyla sunulan 4 milyon lira bütçeli "2025 Yılı Yenilikçi Kadın Girişimci Alternatif Destek Programı" kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla'da faaliyet gösteren kadın girişimciler tarafından yürütülen 8 proje desteklenmeye hak kazandı.

Desteklenen projeler çerçevesinde üç boyutlu üretim teknolojileri, yenilikçi tekstil uygulamaları, sağlıklı ve fonksiyonel gıda üretimi, yüksek kaliteli kakao üretimi, çeşnili zeytinyağı üretimi, doğal malzemelerle çocuklara yönelik ürün tasarımı ve sanat atölyeciliği gibi alanlarda yatırım ve kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu doğrultuda, üretim ve işleme ekipmanları, dijital altyapı, e-ticaret ve tanıtım unsurları ile çeşitli makine ve teçhizatın temin edilmesiyle, yararlanıcıların üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, ürün çeşitliliği ve pazara erişim imkanları güçlendirildi. Böylece, bölgesel düzeyde katma değer üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi kadın girişimlerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Program kapsamında 2025'te 1 projenin kapanışı gerçekleştirildi ve 8 projeye toplam 2 milyon 596 bin 6 lira ödeme yapıldı. Kalan 7 projenin kapanış işlemlerinin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Ayrıca, kalkınma ajansları tarafından kadınların istihdamına katkı sağlanması için Bilecik'te Sürdürülebilir Tarım ve Hayvancılık için Soğuk Hava Deposu Projesi, Isparta'da Bağımlılığı Önleme ve Rehabilitasyon Hareketi Projesi, Ankara'da Yeni Nesil Elektrikli Araç Sistemleri Bakım, Onarım, Programlamasında Genç Kadınlara İş Garantili Uzmanlık Eğitimi Projesi'nin de aralarında olduğu birçok projede kadınların istihdama katılması için çalışmalar yapıldı ve destek sağlandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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