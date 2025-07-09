Kadın İstihdamı İçin 577 Milyon Lira Harcama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kadın İstihdamı İçin 577 Milyon Lira Harcama

09.07.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalkınma ajansları, kadın istihdamı ve girişimciliğine destek için 577,3 milyon lira harcadı.

Kalkınma ajansları, geçen yıl kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetler için yaklaşık 577,3 milyon liralık harcama yaptı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yürütülen uluslararası projelerle, sosyal girişimcilik, kırsal kalkınma ve kadın istihdamı gibi alanlarda farklı hedef gruplarına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirildi.

Bu uygulamalar aracılığıyla yereldeki iyi örnekler, ulusal ve uluslararası düzeyde model haline geldi.

Genel Müdürlük tarafından 2024-2025 dönemi için belirlenen öncelikli tema, "kadın istihdamı ve kadın girişimciliği" olarak ilan edildi.

Bu kapsamda kalkınma ajansları, bölgelerinde kadınların iş gücüne katılımını artırmak, girişimcilik potansiyellerini desteklemek ve üretim süreçlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini önceliklendirdi. Yürütülen çalışmalar arasında kadınlara yönelik mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve dijital beceri kazandırma faaliyetleri yer alırken, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yerel işbirlikleri de geliştirildi.

18 bini aşkın kadının istihdam edilmesi planlanıyor

Bu temayla birlikte kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımının artırılması ve bölgesel kalkınmanın daha kapsayıcı hale getirilmesi hedeflendi.

Kalkınma ajansları, geçen yıl "kadın istihdamı ve kadın girişimciliği" teması çerçevesinde yaklaşık 577,3 milyon liralık harcama gerçekleştirdi.

Buna ek olarak, bu tema kapsamında yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin bütçesi 41 milyon avroya ulaştı.

Ajanslar tarafından devreye alınan çalışmalar sonucunda 2024'te doğrudan ve dolaylı yollarla 6 bin 63 kadının istihdamına katkı sağlandı ve 6 bin 314 kadın girişimci desteklendi. Yürütülen faaliyetlerin tamamlanmasıyla 18 bin 382 kadının istihdam edilmesi ve 8 bin 752 kadın girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın İstihdamı İçin 577 Milyon Lira Harcama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Acun Ilıcalı’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 18 yaşına girdi
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Osayi Samuel’in yerine sürpriz transfer Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer
Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti Havalimanına izinsiz giriş yapan adam, uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetti

10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
16:58
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:35
Orkun Kökçü’den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
Orkun Kökçü'den Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak hareket
16:33
Ben Affleck’ten Jennifer Lopez’in yeni aşkına sert uyarı
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'in yeni aşkına sert uyarı
16:20
Kartalkaya’da otel müdürü, “Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez“ demiş
Kartalkaya'da otel müdürü, "Sezon başlıyor eksiklikler yetişmez" demiş
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 11:50:09. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın İstihdamı İçin 577 Milyon Lira Harcama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.