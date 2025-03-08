Kadınlara Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Derneği (FODER) ile Yapı Kredi Portföy işbirliğinde hayata geçirilen ve kadınların finansal bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan çevrim içi eğitim programı yeni dönemde "Kendine Yatırım Yapan Kadınlar" projesiyle devam edecek.

Program kapsamında, kadınların temel finansal bilgi ve becerilerini geliştirerek, daha bilinçli ve güvenli finansal kararlar almaları hedeflenirken, eğitimin içeriğinde finansal okuryazarlığın temelleri, bütçe oluşturma ve yönetme, tasarruf etme ve birikim yapma yöntemleri, kartlı ödeme sistemlerinin doğru kullanımı, kredi notu ve borçlanma, yatırım yaparken göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar, finansal teknolojilerin sunduğu fırsatlar ve sigorta sistemlerinin önemi gibi konular ele alınıyor.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadınlara yönelik hazırladıkları eğitimleri, Yapı Kredi Portföy'ün desteğiyle artık "Kendine Yatırım Yapan Kadınlar" olarak devam ettirdiklerini belirterek, "Kadınların kendi ekonomik kararlarını daha sağlam temeller üzerine inşa etmelerini destekliyoruz. Amacımız, kadınların finansal bilgi ve becerilerini artırarak toplumsal gelişime katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

Öztürk, finansal okuryazarlığını geliştirmek ve farkındalık kazanmak isteyen herkesin, FinKurs çevrim içi finansal okuryazarlık platformuna finkurs.org adresini ziyaret ederek kayıt yaptırmasıyla eğitim programlarından faydalanabileceğini kaydetti.

"Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker de son dönemde yapılan araştırmaların, kadınların finansal bilgiye erişimde erkeklere kıyasla geri kaldığını ortaya koyduğunu dile getirerek, "Bu nedenle Yapı Kredi Portföy olarak, FODER işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Kendine Yatırım Yapan Kadınlar' projesiyle, kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırarak ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Peker, kadınların ekonomiye aktif katılımının yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı kalmayacağının, aynı zamanda toplumsal kalkınmayı da destekleyeceğinin farkında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle gelecek dönemde de kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.