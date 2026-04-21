Kadınların Gücü: Erzincan Tekstil Atölyesi

Erzincan'da belediye öncülüğünde kurulan tekstil atölyesi, kadınların üretime katılımıyla kısa sürede büyüyerek günlük yaklaşık 2 bin parça ürün imal edilen bir yapıya dönüştü.

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle 2022 yılında belediye bünyesinde kurulan atölyede, 76 kadın aktif olarak görev yapıyor.

Başlangıçta sınırlı sayıda kursiyerle faaliyet gösteren atölye, zamanla üretim kapasitesini artırarak günlük yaklaşık 2 bin parça ürüne ulaştı.

Belediye personelinin iş kıyafetlerinin üretildiği tekstil atölyesinde, özel sektöre yönelik de fason üretim yapılıyor. Farklı yaş ve eğitim gruplarından kadınların istihdam edildiği atölye, katılımcıları hem meslek sahibi yaptı hem de kadınlara aile bütçelerine düzenli katkı sağlama imkanı verdi.

"Güncel rakamlarla 30 milyon liralık yatırım yapıldı"

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, tekstil atölyesinde zabıta ve itfaiye ekiplerinin, güvenlik görevlileri ile belediye işçilerinin çalışma kıyafetlerini ürettiklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarına da fason üretim yaptıklarını ifade eden Aksun, "Atölyemizi diri ve ayakta tutabilmek için KUDAKA'dan da gerekli desteği aldık. Güncel rakamlarla yaklaşık 30 milyon liralık yatırım yapıldı. Hanımefendilerin orada hem eğitilmesi hem de iş üretmesiyle alakalı bir yapı söz konusu." dedi.

Aksun, farklı iş bağlantıları kurup istihdamı artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tekstil atölyesinde çalışan hocalarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Erzincan'da bir ilki başardılar. Yerel yönetimin ışığında bir atölyeyi çalıştırır vaziyete getirdiler ve sürdürülebilir kıldılar." dedi.

"Küçük bir atölye olarak başladık, büyük bir fabrika olduk"

Tekstil atölyesinin sorumlusu usta öğretici Müşika Keskinkılıç, 33 kursiyerle başladıkları atölyede üretime 76 kadın personelle devam ettiklerini söyledi.

Kadınların çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirten Keskinkılıç, "Aynı zamanda da yeni bir meslekleri olmuş oluyor. Burada 18 yaşından 45-50 yaşına kadar bayanlar çalışıyor. Çalışan arkadaşlarım arasında üniversite mezunu olan da ev hanımı olan da var. Seri üretim halinde günde 2 bine yakın ürün çıkarıyoruz. Biz burada küçük bir atölye olarak başladık ama şimdi 76 kadın arkadaşımla büyük bir fabrika olduk." diye konuştu.

Atölyede çalışan Serap Hantik de desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Aksun'a teşekkür etti.

Çalışıp 3 çocuğuna baktığını söyleyen Hantik, "Hocalarımız sayesinde altın bileziğimizi taktık kolumuza. 2025 yılında geldim, 1,5 senedir buradayım. Geldiğim zaman hiçbir şey bilmiyordum. Burada her şeyi öğrendim. Burada çalışarak evimi geçindiriyorum, 3 çocuğuma da burada çalışarak hem bakıyorum hem de okutuyorum." dedi.