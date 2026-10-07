Kahramanmaraş'ta 10. Tarım Fuarı depremlerin ardından ilk kez 200 firmayla açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 10. Tarım Fuarı depremlerin ardından ilk kez 200 firmayla açıldı

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Kahramanmaraş\'ta 10. Tarım Fuarı depremlerin ardından ilk kez 200 firmayla açıldı
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Kahramanmaraş'ta 200 firmanın katıldığı 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyarete açıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, depremlerin ardından ilk kez düzenlenen fuarda yoğun ilgi nedeniyle ek stant kurduklarını belirterek fuarın 11 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 200 firmanın katıldığı 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Onikişubat ESXPO 2023 Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, yerel üreticiler, çiftçiler ve tarım firmaları bir araya gelirken stantlarda yöresel ürünler de tanıtılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, fuarın 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Yoğun katılımın olduğunu, çiftçi ve üreticilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, besicilerimizin ve firmalarımızın yoğun bir katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş, üreten ve ürettiğini de tüketiciye ulaştıran bir şehir. Bu tarz organizasyonların sayısını artırarak devam ettireceğiz. Bu yıl fuar alanımızda 200 üreticimiz stant açtı. Hatta yoğun ilgiden dolayı stantlarımız yetmediği için ek stantlar kurmaya başladık. Bundan sonraki organizasyonlarda katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
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