Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi

29.11.2021 14:08
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi

Kahramanmaraş'ta, başta metal mutfak eşya ürünleri olmak üzere, sanayi, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine tedarik sağlanan kentte geri dönüşüm hamlesi başladı.

Kahramanmaraş'ta, başta metal mutfak eşya ürünleri olmak üzere, sanayi, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine tedarik sağlanan kentte geri dönüşüm hamlesi başladı. Kentteki irili ufaklı işletmelere getirilen hurdalar, ayrıştırma işlemlerinin ardından teknoloji makinalarda hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın geri dönüşümden yıllık 30 bin ton ürün elde ettiğini ve geri dönüşümün büyük çoğunluğunun şehir dışına gönderildiğini belirten Makine Mühendisi Pınar Seçkin, "Karaboğa Şirketler Grubu olarak Kahramanmaraş'a, ülkemize ve milletimize geri dönüşüm tesisi kazandırdık. Alüminyum hurda geri dönüşümünden ikincil alüminyum külçe üretimi başta olmak üzere zamak, kurşun, çinko ve özel alaşım külçe üretimine başladık. Elde edilen hurdalar talep doğrultusunda kendi arasında sınıflandırılarak reverberle döner fırınlarda işlenerek özel alaşımlara göre hazırlanıyor" dedi.

Teknolojiye yatırım yaparak üretimlerini arttırdıklarını kaydeden Seçkin, şöyle devam etti:

" Türkiye'den ve dünyadan çeşitli ülkelerden tedarik ettiği birinci sınıf alüminyum hurdalar ayrıştırma departmanında nitelikli ve tecrübeli personellerce titizlikle sınıflandırılıp ayrıştırılarak üretim sürecine alınmaktadır. Alüminyumun diğer elementlere oranla daha hafif olması kolay işlenebilirliği ısı ve elektrik iletkenliği korozyon direnci ve yeniden kullanılabilir özelliği nedeniyle endüstriyel alanında geniş bir kullanım alanına sahiptir."

Geri dönüştürülen ürünlerin birçok iş kolunda kullanıldığını ifade eden Seçkin, "Bu özellikleri ile alüminyum öncelikle inşaat, ulaşım, ambalaj, elektrik ve elektronik, mobilya ve ofis imalat sektörlerinde kullanılıyor. Üretilen alaşımlı alüminyum ve zamak külçeler basınçlı döküm sanayi, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya yan sanayi ve dayanıklı tüketim malları gibi sektörlerin hammadde ihtiyaçlarını da karşılamaktadır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi

Makine Mühendisi, Kahramanmaraş, geri dönüşüm, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti 14:56 Okey oynarken tanıştığı şahıslar, genç kızı kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekti Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! 14:51 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı! Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi 14:42 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! 14:40 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!
İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı 13:23 İki araç kafa kafaya girdi! İmranlı Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı

Son Dakika Haberleri
14:52 Son Dakika: Ronaldo'nun yeni hocası Ralf Rangnick oldu
14:50 Hayko Cepkin gece yarısı devrilen eşyalarını kurtarmaya çalıştı
14:50 Farah Zeynep Abdullah'tan 'kalıcı yaz saati' tepkisi: İlla cehalet karanlığı!
14:48 İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl öldü, 7 kişi yaralandı
14:46 Erdoğan "asgari ücret zammıyla işten çıkarmalar olur mu" sorusunu yanıtladı: Müsaade etmeyiz!
14:41 Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi
14:39 Son Dakika: Esenyurt'ta lodos, çatıyı uçurdu! Yaralılar var!
14:37 Olumsuz hava koşulları İstanbul'u nasıl etkiledi?
14:36 İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava kaç derece? Kar yağacak mı? 29 Kasım Pazartesi
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz
Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım Yapılandırılan prim borçlarının ilk taksit ödemesinde son gün 30 Kasım         
15:08
Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda Lodos önüne geleni yıkıp geçiyor! Saat Kulesi'nin devrilme anı kameralarda         
14:54
İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu         
14:48
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı Kocaeli'de cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralı         
14:25
Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır Yargıtay'dan işçiden yana karar: İşçi kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alır         
13:39
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 15:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm hamlesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement