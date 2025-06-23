Kahramanmaraş'ta Pazarlara Teknolojik Dokunuş - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Pazarlara Teknolojik Dokunuş

Kahramanmaraş\'ta Pazarlara Teknolojik Dokunuş
23.06.2025 09:40
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Pazarcı Ömer Aksu, pos cihazı ile satış yaparak müşteri memnuniyetini artırdı.

Kahramanmaraş'ta bir pazarcı esnafı, geleneksel tezgahına teknolojiyi entegre ederek pos cihazı üzerinden satış yapmaya başladı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan semt pazarında meyve-sebze tezgahı işleten Ömer Aksu, nakit taşımakta zorlanan müşterilerinin talebi üzerine pos cihazı ile ödeme almaya başladı. Vatandaşların özellikle temassız ödeme özelliğini sık kullandığını belirten esnaf, emekli müşterilerin ise artık ATM kuyruğuna girmeden pazardan alışveriş yapabildiğini söyledi. Bazı genç müşteriler ise karekod uygulamasıyla ödeme yapmanın hem modern hem de pratik olduğunu ifade etti.

Pazarcı esnafı Ömer Aksu, "Kart ile alışveriş müşteriler tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. İnsanların cebinde nakit bulunmamış olabiliyor, para çekemeyebiliyorlar ama kart ile alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Buradaki tüm esnaf ya da diğer esnaflarda da olması gerekiyor. Bu işin resmiyeti de var ve usulüne göre uygun bir şekilde yapılıyor" dedi.

Müşterilerden Durmuş Eren Cabioğlu ise "Biz marketlerde para kart kullanıyoruz. Marketlerdeki bu uygulamanın pazarlar da faaliyete geçmiş olması uygun olmuş. Güzel bir uygulama" diye konuştu.

Öte yandan yaz mevsimi nedeniyle kentteki semt pazarlarında ürün bolluğu da dikkat çekiyor. Fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan gibi kentte de yetişen bir çok ürün semt pazarlarında uygun fiyatlarda satışa sunuluyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Alışveriş, Ömer Aksu, Pazarlar, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Pazarlara Teknolojik Dokunuş - Son Dakika

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