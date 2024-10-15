Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele Başlatıldı

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Ordu'da 15 ilçede 200 bini aşkın kışlakta kahverengi kokarca zararlısına karşı ilaçlama yapılıyor.

15.10.2024 14:18
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Ordu'da kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele başlatıldı

İl genelinde 15 ilçede 200 binden fazla kışlakta kimyasal mücadele gerçekleştirilecek

ORDU - Ordu'da, fındık başta olmak üzere bütün tarım ürünlerine ciddi zarar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı, yüksek kesimlerden sahil kesimlerini doğru 200 bini aşkın noktada yapılacak olan kışlak ilaçlama çalışmaları başladı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık, istilacı kahverengi kokarca böceği ile tehlikede. İl ve ilçe tarım müdürlükleri ve sektör paydaşlarının ortak çalışmalarıyla şimdiye kadar 2023 yılında 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapılırken, 200 kattan daha fazla çoğalabilen böcek ile Ordu'da topyekun kimyasal mücadele başlatıldı. Yüksek kesimli bölgelerden başlanarak, orta ve sahil kesimlerde yapılacak olan ilaçlama çalışması, 200 bini aşkın kışlakta uygulanacak.

Toplamda 15 ilçede yapılacak olan ilaçlama çalışmaları 4 ilçede başladı

Kahverengi kokarca ile mücadelede kimyasal mücadele, yüksek kesimli bölgelerden sahil kesimine doğru uygulanacak. İlaçlamalar yapılırken kokarcaların, tam olarak kışlaklara çekilmesi ve burada daha etkili bir mücadelenin yapılması hedefleniyor. Toplamda 14 ilçede yapılacak olan ilaçlama çalışmaları 15 Ekim itibariyle Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş ve Korgan ilçelerinde başladı.

"Kokarcalar yüksek kesimlerde tamamen kışlaklara çekildi"

Kimyasal mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Bu kışlak ilaçlamalarının 15 Ekim tarihine kadar başlayacağını söylemiştik ve 10 Ekim tarihine kadar ilaçlanacak tüm kışlakların sayılarını istedik. Şu an bu çalışma 15 Ekim tarihi itibariyle özellikle yüksek ilçelerimizde başlattık. Bu yüksek ilçelerimizde sıcaklık değerleri düştü ve bu düşen sıcaklıkla beraber kokarcalar şu an kışlaklara tamamen çekildi. Yukarı ilçelerimizde, yüksek rakımlı ilçelerimizde. O yüzden bu alanlarda kışlak ilaçlama çalışmasını 15 Ekim tarihi itibariyle başlatıyoruz. Bugün Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş ve Korgan ilçelerimizde bu ilaçlama çalışmalarını bugün itibariyle başlattık. Oradan sahile doğru orta kesimdeki ilçelerimizde bu çalışmaları bir müddet sonra orada yapacağız. Daha sonrasında da sahil kesiminde havalar tamamen soğumaya başladığında günlerin kısalmasıyla beraber tamamen kışlaklara kokarcaların çekilmesi tamamlanmış olacak ve ondan sonra da bu alanlarda sahil kesiminde de bu kışlak mücadelesi çalışmalarını yapacağız" dedi.

"Mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi gerekiyor"

Ordu'da 200 binin üzerindeki kışlakta bu ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, "Amacımız burada kokarca popülasyonunu baskılamak. Sadece kışlak mücadelesini yapınca iş bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Kışlak mücadelesinden sonra da yine kışlakların çıkışında, kışlak çıkışında hemen kışlakların etrafındaki alanlarda kimyasal mücadele çalışmalarını yapacağız. Devamında fındık bahçelerimizde yine kimyasal mücadele çalışmaları yapılacak. Yine feromon tuzaklarla cezbet-yok et yöntemini kullanarak mücadele edeceğiz ve yine biyolojik mücadeleyi de gerçekleştirmek suretiyle samuray arılarını doğaya daha çok miktarda bırakmak suretiyle de mücadele çalışmalarına önümüzdeki süreçte devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Kokarcaların kışlaklara çekilmesi bizim istediğimiz bir durum"

Kahverengi kokarcaların kışlaklara çekilmesinin istenilen bir durum olduğunu ve bu şekilde mücadelenin daha kolay olduğunu belirten Yılmaz, "Kokarcalar kışlığa girdiğinde de orada da sığınacak bir yerler arıyor. Mesela çatı aralarına şu an girdi kokarcalar. Bacalara girdi ve buralarda yani kışlakların içinde şu an kokarcalar. Dolayısıyla daha önce kapının önünde duvarda görebiliyorduk, kapının önünde bitkilerde fındıkta veya meyve ağaçlarında görebiliyorduk. Şuan bunlar havaların soğuması ve günlerin kısalmasıyla birlikte tamamen kışlaklara çekildikleri için ortada gözükmüyorlar. Bizim de istediğimiz durum bu. Tam olarak kışlaklara çekilmesini istiyoruz ve mücadeleyi kışlaklara çekilme tamamlandıktan sonra başlatmak istiyoruz. Tam şu an o istediğimiz şartlar oluştu. Bu kapsamda da yukarı ilçelerde bu ilaçlama çalışmalarını başlattık. Sahil ilçelerimize doğru da bu çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Kışlak, Çevre, Tarım, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahverengi Kokarca ile Topyekun Mücadele Başlatıldı - Son Dakika

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