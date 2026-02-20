Kalp Hastalarına Ramazan Uyarısı - Son Dakika
Kalp Hastalarına Ramazan Uyarısı

20.02.2026 10:00
Biruni Üniversitesi'nden Dr. Bayram, kalp hastalarına oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri belirtti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Bayram, ramazan ayında oruç tutmak isteyen kalp hastalarına uyarı ve önerilerde bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bayram, kalp ve damar hastalıklarının kişiye göre farklı seyrettiğini belirterek, her kalp hastasının durumu aynı olmadığını ve oruç tutmak isteyen hastaların öncelikle doktor kontrolünden geçerek risk değerlendirmesi yaptırması gerektiğini ifade etti.

Bayram, kalp hastalarının büyük bölümünün düzenli ilaç kullandığını hatırlatarak, "İlaçların saatleri oruç düzenine göre yeniden planlanabilir ancak bu mutlaka hekim kontrolünde yapılmalıdır. İlacı atlamak ya da doz değiştirmek ciddi sonuçlara yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süreli susuz kalmanın bazı hastalarda tansiyon düşüşüne veya ritim problemlerine yol açabileceğini vurgulayan Bayram, şunları kaydetti:

"İftar ile sahur arasında yeterli su tüketilmeli, aşırı çay ve kahveden kaçınılmalıdır. Oruç tutan kalp hastalarında sıvı dengesi korunmalı. Uzun süre susuz kalmak kanın akışkanlığını azaltarak damar içinde pıhtılaşmaya eğilimi artırır. Özellikle bilinen damar tıkanıklığı olanlar veya toplardamarlarından daha önce tıkanıklık yaşayanların özellikle dikkatli olması gerekir."

Bayram, iftarda hızlı ve aşırı yemek yemenin kalbin yükünü artırabileceğine dikkati çekerek, yağlı, tuzlu ve ağır yemekler yerine daha dengeli, porsiyon kontrollü bir beslenme tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi şikayetlerin ciddiye alınması gerektiğini belirten Bayram, "Bu belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ramazan ayında hem ibadet hem de sağlık bir arada planlanabilir. Önemli olan, bilinçli hareket etmek ve doktor önerileri doğrultusunda süreci yönetmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
