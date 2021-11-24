Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

Kamu bankaları, döviz piyasasında herhangi bir döviz satış işlemi gerçekleştirmedi.

Döviz kurlarının bugün, önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesiyle bazı yayın organlarında kamu bankalarının satış pozisyonunda yer aldığı iddia edildi.

Hafta başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından bugün satışların etkili olması dikkati çekmişti.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kamu bankalarınca döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadı. Bugün gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler tarafından döviz ve altın işlemlerinde kayda değer tutarda satış yapıldığı öğrenildi.