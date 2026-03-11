Kamu İçin Yapay Zeka Çağrısı - Son Dakika
Kamu İçin Yapay Zeka Çağrısı

11.03.2026 11:55
Kamu kurumları, yapay zeka çözümleri için TÜBİTAK'tan destek alacak. Başvurular 2 Nisan'a kadar.

Kamu kurum ve kuruluşlarının finans, e-ticaret, akıllı eğitim teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, iklim değişikliği, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık alanlarında ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'dan edindiği bilgiye göre, kamunun ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesi, yapay zeka alanındaki bilgi birikiminin bu çözümler için kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığının müşteri kurum olarak yer aldığı Kamu Yapay Zeka Ekosistemi Çağrısı'na çıkıldı.

Çağrı kapsamındaki tematik alanlar, finans, e-ticaret, akıllı eğitim teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, iklim değişikliği, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık olarak belirlendi.

Çağrı süreci üç aşamada tamamlanacak. Çağrının ilk aşamasında ihtiyaç sahibi kamu kurumlarından başvurular alınacak, ardından oluşturulacak komisyon tarafından bu başvurular arasında belirlenmiş kriterler doğrultusunda önceliklendirme yapılacak. Son aşamada da belirlenen teknik isterlere uygun şekilde yürütücü kuruluşlarca hazırlanan proje başvuruları kabul edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka tabanlı ihtiyaçlarını gidermek ve geliştirilecek teknolojilerin ticarileştirilmesinin kolaylaştırılması amacıyla yapay zeka üzerine çalışan özel sektör veya kamu AR-GE birimlerinin "proje yöneticisi kuruluş" statüsünde olması gerekecek. Konsorsiyum yapısına, geliştirilecek teknolojinin niteliğine bağlı olarak üniversiteler de "proje yürütücüsü kuruluş" sıfatıyla dahil edilebilecek.

Kamusal faydaya dikkat edilecek

Çağrı kapsamında yapay zeka temelli proje ihtiyacı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, 2 Nisan'a kadar Siber Güvenlik Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekecek.

Başvurularda tematik alanlara uygunluk, AR-GE niteliği taşıması, kamusal faydanın yüksekliği gibi kriterler dikkate alınacak. Yapılacak önceliklendirmeyle her kamu kurumu için en fazla bir olmak üzere en fazla 10 farklı kamu kurumunun ihtiyacı için teknik isterler dokümanı hazırlanacak ve başvurulara açılacak.

Başvuruların önceliklendirilmesinde, ihtiyaç sahibi kamu kurumunun proje bütçesi için eş finansman sağlaması tercih sebebi olacak.

Her bir proje sonucunda kazanılan bilgi birikiminin ekosistemdeki diğer kuruluşlara ve alanlara aktarımı için TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitüsü altında yer alan iş analiz birimleri ve transfer laboratuvarları kullanılacak. İş analiz birimleri, benzer projelerden elde edilen kazanımları ve öğrenilmiş dersleri projeler arasında yaygınlaştıracak.

Çağrı, hazırlanacak proje önerileri için ise 6 Ağustos'ta kapanacak.

Başvurulan projenin bütçesi, eş finansman hariç en fazla 15 milyon lira olacak.

Kaynak: AA

